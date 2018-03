Musikschüler überzeugen bei „Jugend musiziert“

Acht Schüler der Musikschule Meckenbeuren haben beim Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ erfolgreich abgeschnitten. Der 55. Landeswettbewerb fand vom 14. bis 18. März in Bietigheim-Bissingen statt, der Wettbewerb der Schlagzeug-Ensembles vom 16. bis 17. März in Meckenbeuren. „Für uns ist das ein großer Vertrauensbeweis, dass so ein kleiner Ort wie Meckenbeuren bereits zum dritten Mal den Wettbewerb für Schlagzeug-Ensemble ausrichten durfte“, sagt Musikschulleiter Jörg Scheide.

Und das mit Erfolg: In der Altersgruppe zwei haben Finn Spinnenhirn, Johannes Ege und Elia Probst als Schlagzeug-Trio mit 25 von 25 Punkten den ersten Preis gewonnen. Diese Altersklasse wird allerdings nicht zum Bundeswettbewerb weitergeleitet.

In der Altersklasse vier haben das Schlagzeug-Duo Moritz Nussbaumer und Hanna Abt mit 23 von 25 Punkten sowie das Duo Marius Jonasson und Tim Vögele mit 25 von 25 Punkten den Landeswettbewerb erfolgreich abgeschlossen. Für sie ist die nächste Station der Bundeswettbewerb, der vom 17. bis 24. Mai in Lübeck ausgetragen wird. Marius Jonasson und Tim Vögele sind schon „alte Hasen“ beim Landeswettbewerb. Seit knapp zehn Jahren machen das Ensemble Musik und nahmbereits zum fünften Mal am Wettbewerb teil. „Trotzdem ist es immer wieder aufregend, schließlich will man so weit wie möglich kommen“, sagt Marius. Für den Bundeswettbewerb wollen beide noch intensiver üben. „Das lässt sich nicht immer mit der Schule und anderen Hobbys vereinbaren“, so Tim. Trotz Stress sind die beiden aber stark motiviert und freuen sich auf den Bundesentscheid in Lübeck.

Auch der Kehlener Julian Eberhard hat mit seiner Tuba in der Altersgruppe fünf mit 23 von 25 Punkten den ersten Preis gewonnen und darf sein Können nun beim Bundeswettbewerb in Lübeck beweisen. Für ihn bedeutet „Jugend musiziert“ mehr zu üben als sonst. „Wichtig ist es, konzentriert zu sein und auch mal das Handy aus der Hand zu legen“, sagt er. „Schließlich hat man nur eine Chance, um die Jury zu überzeugen.“

Musikschulleiter Jörg Scheide zeigte sich sehr erfreut über den Erfolg seiner Schüler. „Das ist für uns ein tolles Feedback und spricht für die Arbeit der Kollegen“, so Scheide. „Es freut mich immer sehr, wenn Schüler aus kleineren Gemeinden bei Landes- oder Bundeswettbewerben erfolgreich sind“, sagt er. „Das zeigt, dass man gutes Niveau nicht nur in Großstädten findet.“