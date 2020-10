Musikkapelle Haidgau ist Gewinner der Challenge „gemeinsam schaffen wir’s“

Zur Preisübergabe trafen sich jüngst Vertreter der Musikapelle Haidgau, des Vereines „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ sowie Elmar Bentele beim Musikverein Berg. Anlass der Zusammenkünft war die Verleihung des Hauptpreises an den Gewinner der Spendenchallenge „gemeinsam schaffen wir`s“ des Vereines „Musik hilft Menschen“.

Die Idee dazu stammt laut Pressemitteilung des Vereins vom Musikverein Berg. Dieser hatte demnach bereits im April ein Kirchenkonzert geplant, dessen Eintrittsgelder dem jungen Verein, welcher Kinder und Jugendliche in Not und schwierigen Lebenssituationen in der Region Bodensee-Oberschwaben unterstützt, gespendet werden sollten. Coronabedingt konnte diese Veranstaltung jedoch, wie so viele, nicht mehr durchgeführt werden. Um Ideen nicht verlegen, rief der Musikverein Berg kurzerhand zu einer Spendenchallenge auf. Um dies noch attraktiver für die Spender zu machen wurde durch den Verein „Musik hilft Menschen ein Hauptpreis“ ausgerufen: 100 Liter Bier und eine halbe Sau für das Gewinnerlos, welches nach Ablauf Ende August ausgelost wurde.

Dazu konnte der Verein als Unterstützer die Edelweißbrauerei Farny sowie die Familie Hirscher, einen Konserven- und Schweinemastbetrieb in Laufenen, gewinnen. Vorsitzender Bernhard Wagner berichtete bei der Preisverleihung, dass durch die Aktion über 3000 Euro zusammengekommen seien und dadurch wieder einigen Kindern in Not in der Region geholfen werden kann. Er bedankte sich bei allen Spendern und den Sponsoren sowie beim Musikverein Berg für die Idee.

Elmar Bentele übergab anschließend den Gewinnergutschein für Bier und Speisen an Marina Wirth vom Flötenregister, welche das Gewinnerlos abgegeben hatte und gratulierte der Musikkapelle Haidgau. Im Anschluss wurde bei einem sogenannten „Farny-Pfiff“ noch über die aktuelle Lage der Musikkapellen und das anstehende Fest der Musikkapelle Haidgau Gespräche geführt.