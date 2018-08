Musikkapelle hält die Stimmung vier Tage lang hoch

Zur Hochform sind die Musikanten aus Meckenbeuren am Montagabend beim Bürgerabend aufgelaufen. Sie haben zum Abschluss ihres Weinfestes für ein fulminantes Finale gesorgt.

Mit dem Jugendblasorchester der Musikvereine und der Musikschule lud der Verein zum Feierabendhock ein. Die Jungen und Mädchen unter der Leitung von Tobias Schrade stimmten die Gäste bestens auf die quirlige Blasmusikshow ein, die dann folgte: Marsch und Polka legten die Meckenbeurer selbst auf, Big-Band-Sound, Rock und Pop und das schon vor ihrer großen Show, die „Silberlocke“ Karlheinz Smigoc schunkelnd eröffnete, während es im Hintergrund schon mächtig brodelte.

„Hey“ hieß es dann auf Mecka’s Musikantenbühne und selbst die Musiker sprangen von den Stühlen, so hoch sie nur konnten. Allen voran „Wolle“ Wolfgang Barth, der als Musikant und Moderator Bestes lieferte. Show, Tanz, Gesang und herrliche Blasmusik gab‘s für die Gäste im vollbesetzten Festzelt und obendrein Klänge der Dudelsackspieler der „Count Zeppelin Highland Pipes and Drums of Friedrichshafen“, die zu Besuch waren. Da blieb Andrea Smigoc nur noch, allen Helfern, Sponsoren und den Nachbarn zu danken. Sein Resümee, in das alle einstimmten: „Wenn de Schuppe voll isch, macht des Fest en riese Spaß“.