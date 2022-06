Musikkapelle, Fahnenabordnungen und Gläubige

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„leben teilen“ haben sich Pfarrer Josef Scherer und die Organisatoren an Fronleichnam auf die Fahnen geschrieben und damit nicht nur an den Katholikentag erinnert, sondern das Thema in die Praxis umgesetzt. Miteinander und mit viel Freude haben sie das Hochfest der Eucharistie gefeiert – in der Kirche St. Verena, bei der Prozession zum Blumenteppich am Schulwald in Kehlen und beim Frühschoppen danach am Gemeindehaus.

Die Fahnenabordnungen waren zum Kirchgang unter dem Kommando von Ralf Heitele angetreten, begleitet von der Musikkapelle unter der Leitung von Gerold Eberhard. „Einrücken zum Kirchgang“ hieß es da und die Fahnenabordnungen zogen feierlich ins Gotteshaus ein, gefolgt von Pfarrer Scherer und den Ministranten. „leben teilen“ sei schon im Konzil 1965 das Thema gewesen, erklärte Pfarrer Scherer und las aus dem Beschluss der „damaligen Kirche von heute“. „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“. Er sprach von der Heilsbotschaft, die diese Jünger empfangen haben und dass sie weitergetragen werden soll. Und davon, wie sehr die Gemeinschaft im Glauben, die Menschen wirklich verbindet. „Diese Botschaft soll verkündet werden“, forderte er, „sie soll geteilt werden, aber so, dass sie die Sorgen der Menschen erkennt. Das ist unser Auftrag als Christen“. Auch das gemeinsame Feiern gehöre zum „leben teilen“ und mache es so vielfältig. Das Brot zu teilen, heiße Jesus zu erkennen, ihn mit hineinzunehmen in das Leben, den inneren Hunger zu stillen und sein eigenes Leben zu stärken. Und mit den besten Wünschen für die Bürgermeisterin Elisabeth Kugel schloss Pfarrer Scherer den festlichen Gottesdienst nach der Prozession zum Blumenteppich mit der prächtigen Monstranz: „Mögest Du immer einen Blick für die Sonne haben, die durch das Fenster fällt und nicht für den Staub, der auf den Scheiben liegt“.

Sein Dank galt allen, die mit dabei waren und mitgestaltet haben: Dem Kirchenchor unter der Leitung von Brigitte Götz, den Himmelträgern, Messnerinnen, Ministranten und ganz besonders dem Blumenteam, das den farbenfrohen Blütenteppich so schön gestaltet hat: An Wiltrud und Roswitha Lehle, Paula und Sabine Spöcker, Marianne Bucher, Ulrike Endraß, Leonie und Karin Rauch, Brigitte Langegger, Sonja und Georg Litz.