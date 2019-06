Musikfest in Kehlen erlebt 2020 einen Neustart

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH hat am Donnerstag ihr neues Kundenzentrum in Ochsenhausen eröffnet. Auf fünf Stockwerken sind in knapp zwei Jahren Bauzeit neben einem 322 Quadratmeter großen Showroom neue Büroflächen für 130 Arbeitsplätze sowie Konferenz-, Schulungs- und Veranstaltungsräume entstanden. Das Unternehmen investierte nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen Euro in den Neubau, der mit knapp 25 Metern Höhe am Ochsenhauser Firmensitz neben der B 312 thront.