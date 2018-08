Musiker ziehen fest an einem Strang

Die Musiker aus Meckenbeuren laden alle zum 59. Weinfest ein und starten schon am Freitag mit Blasmusik Total durch, das erst am Montag wieder aufhört. Crazy Dirndl- und Lederhosenparty, Musikvereine aus Brochenzell und Laimnau, das Jugendblasorchester, die Gruppe Dorfkind und nicht zuletzt die Meckenbeurer selbst, mit ihrem Bürgertreffen am Montagabend und ihrer großen Show zum Finale und dem großem Feuerwerk, sorgen dann für ein Festprogramm der Extraklasse.

Nonstop Blasmusik, Riesenparty und beste Festtagslaune sind vier Tage lang am Sportplatz an der Tettnanger Straße zuhause. Hier haben die Musiker mit ganzem Körpereinsatz ihr Festzelt aufgestellt und arbeiten auf Hochtouren für ihre Festgäste, die schon jetzt in den Startlöchern stehen fürs große Feiern. Wohlwissend, dass hier bald der Teufel los sein wird. Am Freitag spielen die Musiker aus Brochenzell, gefolgt von Dorfkind, der fetzigen Coverband mit demselben Heimvorteil. Partygefahr verspricht am Samstag die Alpen-Mafia und am Sonntag eröffnet Pfarrer Josef Scherer den Tag mit dem Festgottesdienst im großen Zelt. Die Laimnauer Musiker spielen zum Frühschoppen auf und fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. Auch die Kinder kommen auf ihre Kosten, beim Kindernachmittag mit Kutsche und Karussell, während die Erwachsenen es sich mit den Innwäldern gutgehen lassen.

Schon am Abend folgt die nächste Attraktion mit der Einladung der Musikanten an alle Gäste zum Linedance Workshop mit Maggie und zur Westernparty mit „Knapp ein Jahr“. Ebenso spaßig wird es am Montagabend, wenn die Meckenbeurer selbst ihr großes Heimspiel geben. Um 17 Uhr laden sie mit dem Jugendblasorchester zum Feierabendhock ein. Ab 19.30 Uhr treten sie selbst an zum großen Finale und zum tollen Showprogramm an, mit ihrem Dirigenten Michael Jung, der in dieser Funktion noch Weinfestnovize ist. Nicht so auf der Meckenbeurer Musikantenbühne, wo er so viele Jahren das Schlagzeug spielte oder als Sänger im großen Showprogramm dabei war. „Monatelange Vorbereitungen und intensive Probenarbeit sind notwendig, um beim Bürgertreffen die Gäste, vor allem auch im Showblock bestens unterhalten zu können“, weiß er aus eigener Erfahrung und freut sich über „seine schöne und zugleich große Aufgabe im Heimatverein“.