Musiker erspielen Plätze drei und sieben

Jenny Zipprick und Laurin Müller vom Akkordeon-Club Meckenbeuren sind beim Bundeswettbewerb des deutschen Akkordeon-Musikpreises in Bruchsal erfolgreich gewesen. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Der 13-jährige Laurin Müller aus Kau erspielte sich unter 18 Teilnehmern in der Kategorie Solo M III Altersstufe drei mit 39 Punkten und dem Prädikat „Ausgezeichnet“ den siebten Platz. Die 15-jährige Jenny Zipprick aus Brochenzell erreichte unter zwölf Teilnehmern in der Kategorie Solo Standardbass Altersstufe vier mit 37,8 Punkten und dem Prädikat „Ausgezeichnet“ sogar den dritten Platz. Sie erhielt beim Bundeswettbewerb drei Punkte mehr als bei der Qualifikation im Landeswettbewerb in Schramberg. Beide Teilnehmer spielen im Jugendorchester des Akkordeon-Clubs Meckenbeuren und werden in der Musikschule Vogel und Mirl ausgebildet.

Einladung zum Jahreskonzert

Neben den Glückwünschen zum hervorragenden Ergebnis weist der Akkordeon-Club in seinem Schreiben auch auf den Gastauftritt des Hauptorchesters des Akkordeon-Clubs bei den Konzerten der Frauenbande im Kulturschuppen am Gleis 1 am Samstag, 16 Juni, um 20 Uhr und am Sonntag, 17. Juni, um 19 Uhr hin. Das eigene Jahreskonzert des Akkordeon-Clubs findet am Samstag, 21. Juni, um 19.30 Uhr in der Wilhelm-Schussen-Halle in Kehlen statt.