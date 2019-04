Musiker dürfen in Sommerferien in neuer Halle proben

So einiges steht beim Musikverein Meckenbeuren dieser Tage auf dem Programm – angefangen vom jüngst erfolgreich absolvierten Frühjahrskonzert über die Hauptversammlung am 28. April (siehe dazu Kasten am Artikelende) bis zur Einweihung der neuen Halle am 10. Mai, die ja mit dem M-Raum auch eine „neue Heimat“ für die Musiker mit sich bringt.

Wie es nach der Inbetriebnahme der neuen Sporthalle in der Georgstraße weitergehen kann – darauf fiel jüngst im Gemeinderat ein Schlaglicht. Hatte der Musikverein doch angefragt, ob er dort auch in den ersten drei Wochen der Sommerferien proben kann – was mit Blick auf das Weinfest sehr hilfreich wäre.

Einhellig billigten die Gemeinderäte dies. Was der Abstimmung bedurfte, da grundsätzlich weiter die Regelung gilt, dass alle Hallen in den Sommer- und Weihnachtsferien geschlossen sind. Der Grund: Zu diesen Zeiten gehen die Grundreinigungen sowie notwendige Wartungs- und Sanierungsarbeiten über die Bühne.

Und: Die beiden Ferienblöcke werden zudem als Urlaubszeiten für die Hausmeister gebraucht.

Konkret wird der Musikverein in diesen drei Wochen ohne Hausmeister auskommen (wie es bisher schon in der Musikschule der Fall war). Im Raum stehen Kosten von 175 Euro für fünf Reinigungstermine in dieser Zeit.

Bei der Belegung der neuen Halle hat es im Vorfeld natürlich Gespräche mit den künftigen Nutzern gegeben. Neben der Albrecht-Dürer-Schule (mit Sportunterricht und Mensabetrieb) sind dies vor allem der TSV Meckenbeuren und der Musikverein, der laut Sitzungsvorlage hauptsächlich den Mehrzweckraum nutzen wird. Mit dem Kirchweihfest ist die Kirchengemeinde St. Maria ebenfalls mit im Boot.

Wie Rudolf Mayer als Leiter des Liegenschaftsamts im Gremium erläuterte, diente der alte Belegungsplan als Basis. „Alles abgedeckt“ konnte Mayer auf die Frage nach der künftigen Belegung antworten.

Ausgearbeitet werden soll eine Hallenbenutzungsordnung, was aber noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehme, wie es hieß.

Bis diese Ordnung greift, wird nicht nur dem Musikverein Meckenbeuren die Nutzung in den Ferien gestattet. Ähnliches soll auch für die anderen beiden Musikvereine in der Gemeinde gelten, die aber ja zu unterschiedlichen Jahreszeiten ihre großen Feste und Auftritte haben, worauf Hubert Bernhard (CDU) hinwies. Flexibilität ist hier gefragt.

BLICK

Die Hauptversammlung des Musikvereins Meckenbeuren findet am Sonntag, 28. April, um 10.30 Uhr im Gemeindehaus St. Maria statt. Alle aktiven und passiven Mitglieder sind eingeladen. Zur Auflockerung der Tagesordnung wird eine kleine Abordnung der Kapelle die Gäste unterhalten.

Folgende Tagesordnungspunkte stehen an: Eröffnung und Begrüßung durch die Vorsitzende Andrea Smigoc, Geschäftsbericht der Schriftführerin, Bericht der Jugendleiterin, Kassenbericht, Prüfungsbericht, Entlastung der Vorstandschaft, Ehrungen, Wahlen, Wünsche und Anträge, Ausblick aufs Vereinsjahr 2019 und Verschiedenes.