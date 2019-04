Musiker blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Mit schmissiger Musik durch die kleine Besetzung der Musikkapelle umrahmt wurde am Sonntag die Jahresversammlung des Musikvereins Meckenbeuren abgehalten. In deren Fokus stand neben den Rechenschaftsberichten die Neuwahl der Vorstandschaft.

Andrea Smigoc, seit 14 Jahren als Vorsitzende Öffentlichkeitsarbeit im Verein engagiert, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Einstimmig wählte die Versammlung Andrea Böhme zur neuen Vorsitzenden dieses Vorstandsressorts. Als Jugendleiterin neu gewählt wurde Kathrin Sauter, nachdem Claudia Amann den Posten zur Verfügung gestellt hatte.

Das Ressort Verwaltung hat weiterhin Markus Schmidt inne, während der Bereich Organisation bei Rainer Schmidt bleibt. Als Schriftführerin engagiert sich auch künftig Theresa Gresser, ebenso Dieter Wild als Kassierer. Keine Veränderung gab es bei den aktiven und passiven Beisitzern und Kassenprüfern.

„Wir sind froh, mit Michael Jung einen Dirigenten aus den eigenen Reihen gefunden zu haben“, erinnerte Schriftführerin Theresa Gresser zu Beginn ihres Jahresrückblicks an dessen Wahl Anfang 2018. Erfreut verwies sie neben den regulären Auftritten und Terminen im Jahreskreis auf die erfolgreiche Teilnahme beim Blasmusikwettbewerb in Bodnegg. Ein tolles Showprogramm und zahlreiche mitgereiste Fans hätten den Meckenbeurer Musikern dabei zum Sieg verholfen. Obligatorisch denn auch ein Rückblick auf ein erfolgreiches 59. Weinfest, verbunden mit einem Dankeschön an alle Akteure und Helfer. Mit einem interessanten Blick in die Vereinsstatistik schloss Theresa Gresser. So spielen derzeit 81 Musikerinnen und Musiker in der Kapelle, während der Musikverein insgesamt 136 aktive (Stammorchester und Musikschüler) und 311 passive Mitglieder zählt.

Auch Jugendleiterin Claudia Amann konnte über ein erfolgreiches Jahr berichten. Sie verwies auf den Auftritt beim Platzkonzert auf dem Kirchplatz, bei dem die Jungmusiker ihr Können gezeigt und dabei die aktiven Musiker wie alle Gäste begeistert hätten. Im Ausblick sodann der Hinweis auf das 20-jährige Bestehen des Jugendblasorchesters, das im Herbst vereinsübergreifend mit allen Aktiven wie Ehemaligen gefeiert werden soll.

Vorfreude auf das 60. Weinfest

Über eine geordnete Kassenlage konnte Dieter Wild berichten, wenngleich aufgrund steuerlicher Sondereffekte derzeit eine leichte Unterdeckung aufgetreten sei. Diese sei jedoch unter Vorbehalt zu sehen, da Steuerrückerstattungen zu erwarten seien. Einstimmig und mit dankbarem Applaus begleitet wurde die Vorstandschaft entlastet. Beim Ausblick auf 2019 standen die Eröffnung der neuen Sporthalle samt Proberaum, das 60. Meckenbeurer Weinfest sowie ein dreitägiger Ausflug zur Partnerkapelle Keispelt-Meispelt im Vordergrund.

„Ich freue mich auf meine Aufgabe und bin froh, dass ich Teil einer so gut funktionierenden Vorstandschaft sein darf“, beschloss die neue Vorsitzende Andrea Böhme die äußerst gut besuchte harmonische Jahresversammlung.