Musiker begeistern beim Weißwurstfrühschoppen

Es hat Tradition, das Weißwurstfrühstück in der Kehlener Karl-Brugger-Halle, zu dem die Musikvereine Brochenzell, Kehlen und Meckenbeuren in Zusammenarbeit mit der Musikschule am Sonntag eingeladen hatten. Moderiert wurde die Veranstaltung von Heinrich Haas, der die Gäste – unter ihnen Bürgermeisterin Elisabeth Kugel sowie Altbürgermeister Roland Weiß – zu einem musikalischen Highlight willkommen hieß.

Unter der Leitung von Johanne Clavet eröffnete die gemeinsame Jugendmusik. Bereits hier wurde das Besondere der diesjährigen Veranstaltung deutlich. Die Jugendmusik wie im Anschluss das gemeinsame Jugendblasorchester unter Leitung von Michael Jung spielten in neuer Konstellation auf, erstmals gemeinsam mit den Nachwuchsmusikern aus Ettenkirch. „Unsere Musikerfreunde aus Ettenkirch sind heute mit dabei. Wir haben uns entschlossen, die Jugendarbeit künftig gemeinsam zu gestalten“, erinnerte Heinrich Haas als Sprecher der Musikvereine an die Unterzeichnung des Fusionsvertrages zwischen den Jugendorchestern aus Meckenbeuren und der Jugendkapelle Ettenkirch im Herbst vergangenen Jahres.

Jugendblasorchester überzeugt

Begeisterten Applaus erntete das Jugendblasorchester (JBO) mit ihrem Spiel, wobei Marius Jonasson am Xylofon sowie Niklas Messmer an der Trompete glänzten. Traditionell wechseln beim jährlichen Weißwurstfrühshoppen Jungmusiker bei erreichter Altersgrenze ihr Stufenorchester. Es sei durchaus mit Wehmut verbunden, wenn die Jugendlichen nach dem Durchlaufen aller Stufen schließlich auch das Jugendblasorchester verlassen müssten. „Doch die Jugendlichen sagen dem JBO und nicht der Musik ade“, erinnerte Heinrich Haas an die Zielsetzung der engen Zusammenarbeit der Musikvereine mit der Meckenbeurer Musikschule.

Michael Jung gibt Amt auf

Mit tosendem Applaus für seine geleistete Arbeit wurde schließlich Michael Jung als Dirigent des JBO verabschiedet. Mehr als drei Jahre hatte er dem Orchester vorgestanden und gibt das Amt nach der Übernahme der Musikkapelle Meckenbeuren nun auf. „Der Musikverein Meckenbeuren hat einen neuen Dirigenten und dies war eine weise, ja sehr gute Entscheidung", brachte Heinrich Haas die Leistungen Michael Jungs auf den Punkt.

Mit Bravour bestand Carina Wielath ihren Einstand als künftige Dirigentin des Jugendblasorchesters. Die junge Musikerin hatte bis zum Jahresende die Jugendkapelle Ettenkirch erfolgreich geleitet. Begeistern konnte auch das Vororchester der Musikschule unter Leitung von Jörg Scheide, bevor alle drei Stufenorchester gemeinsam den diesjährigen Weißwurstfrühschoppen zumindest musikalisch beschlossen hatten.