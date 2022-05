Musikalischer Dank der Musikschule

Seit einiger Zeit proben die Ensembles der Musikschule wieder in voller Besetzung und wollen nun das Geprobte auch präsentieren. Wie die Schulleitung mitteilt, bot sich dazu der Muttertag am Sonntag, 8. Mai, an. Damit, so heißt es, wolle man speziell an alle Mütter „danke“ sagen - und darüber hinaus an alle Unterstützer der Musikschularbeit. Auftreten werden die „Saxomaten“ und das Querflöten-/ Klarinettenensemble „Rohrspatz“ unter der Leitung von Richard Nickel. Auf dem Programm stehen einerseits klassische Stücke von W. A. Mozart und Joh. Seb. Bach und andererseits Titel wie „Ich wollt ich wär’ ein Huhn“ oder „Das gibt nur einmal“ aus der Ära der Salonmusik.

Das Violinkonzert a-moll von Antonio Vivaldi haben sich die Streicher der Musikschule unter der Leitung von Annegret Kuhlmann ausgesucht. Das Erwachsenenensemble spielt danach eine klassische Suite von Witt.

Die Gruppe „Just Sax and Friends“, in der ebenfalls Erwachsene dabei sind, bringt dann im Gegensatz dazu Titel von Abba, Bryan Adams, Bon Jovi oder Robbie Williams. Neben der Musik runden Kaffee und Kuchen vom Förderverein und Elternbeirat der Musikschule das Konzert ab. Beginn der Veranstaltung im evangelischen Gemeindehaus Meckenbeuren um 15 Uhr, Einlass ist um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.