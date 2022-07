Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Musik ist unser Leben“ – überzeugender und schöner kann man die offensichtlich intensiv gelebte Kooperation zwischen Albrecht-Dürer-Grundschule und Musikschule Meckenbeuren nicht zeigen wie jüngst beim Benefizkonzert in der Sporthalle. „Unsere Viertklässler starten voll Begeisterung in das heutige Konzert, wenngleich es auch ihr Abschied von der Albrecht-Dürer-Grundschule ist“, begrüßte Margret Baumann die zahlreichen Gäste. Mit dabei „Just Sax and Friends“ (Leitung Jörg Scheide) von der Musikschule sowie ein eigens für das Konzert zusammengestellter Projektchor aus Eltern, Lehrern und Mitarbeitern der Grundschule. Eröffnet wurde das Konzert von „Just Sax and Friends“ mit „Let me entertain you“, gefolgt von Darbietungen der Viertklässler (Leitung Margret Baumann). Mit einem Medley von Rolf Zuckowsky, gemeinsam dargeboten vom Schülerchor und der Musikschule, ging es in die Konzertpause. Höhepunkt des zweiten Konzertteiles war der gemeinsame Auftritt von „Just Sax and Friends“, dem Schülerchor sowie dem Projektchor. „Der folgende Titel drückt aus wie wir uns nach den vielen Proben und der Aufführung fühlen: Super gut und total erleichtert“, leitete Margret Baumann zum Finale mit dem gemeinsam dargebotenen „An Tagen wie diesen“ über. Die Musiklehrerin wie Musikschulleiter Jörg Scheide dankten allen, die in welcher Form auch immer zum Gelingen des Konzertes beigetragen hatten. Der besondere Dank galt den Aktiven der beiden Fördervereine, die für die Pause ein schmackhaftes Fingerfood Buffet zusammengestellt hatten. Mit dem Erlös aus dem Benefizkonzertes sollen Musikschule wie Albrecht-Dürer-Grundschule im musikalischen Bereich unterstützt werden.