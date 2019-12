„Musik hilft Menschen“ präsentiert neues Weihnachtslied

Zahlreiche Besucher konnte Bernhard Wagner am Samstagabend zur Hinterländer Weihnacht an seiner Hof- und Pilgerkapelle in Hungersberg begrüßen. „Wir sind da, um auf Weihnachten einzustimmen und da gehört auch das Mitsingen dazu.“ Mit dieser Maxime und dem gemeinsam gesungenen Kanon „Juchzget ihr Leit!“ hatte der oberschwäbische Barde Bernhard Bitterwolf die „Schwäbische Weihnacht“ im Brochenzeller Hinterland eröffnet. Viele der bekannten Weihnachtslieder, so „Wir sagen euch an den lieben Advent“ oder das in über 45 Sprachen übersetzte „Ihr Kinderlein kommet“ hätten ihre Wurzeln bei uns in Oberschwaben, konstatierte Bernhard Bitterwolf.

Damit leitete er nach gemeinsamen Singen und dem Hören einer von ihm neu verfassten schwäbischen Adventsgeschichte zum Höhepunkt über, der Erstaufführung von „Dein Weihnachtslied“. Brillant gesungen wurde das von Bernhard Wagner komponierte und getextete Lied von Marina Bühler (Bad Waldsee), am Klavier begleitet von Marcel Härle. Der im September gegründete, von Wagner geführte Verein „Musik hilft Menschen in der Region“ hatte im Rahmen einer Weihnachtsspendenaktion das Lied ausgelobt.

Ziel des Vereins ist es, bedürftige Kinder und Jugendliche in Not und schwieriger Lebenssituation finanziell oder durch Sachspenden zu unterstützen. Als Gewinner des eigens für die Spendenaktion geschaffenen Liedes konnte Bernhard Wagner die Riedlinger Firma Haller präsentieren. Der auf Infrarotheizungen spezialisierte Familienbetrieb hatte anstelle der sonst üblichen Weihnachtsgeschenke für Kunden und Mitarbeiter eine größere Spende an „Musik hilft Menschen“ gemacht. Dabei hatte der Sohn des Firmengründers, Philipp Haller, eine weitere gute Idee. Er schenkte das neue Lied umgehend der Stadt Riedlingen und so wurde „Dein Weihnachtslied“ bereits bei der Erstaufführung offiziell in „Riedlinger Weihnachtslied – Bald ist Weihnachten“ l umbenannt. Aus diesem Anlass war auch der stellvertretende Riedlinger Bürgermeister, Josef Martin, zur Hinterländer Weihnacht nach Hungersberg gekommen.

Mit dem gemeinsam gesungenen „O du fröhliche“ endete der offizielle Teil der Feier und die Gäste waren bei Glühwein und stimmungsvoller Atmosphäre zum Feiern der „Hinterländer Weihnacht“ eingeladen. Hausherr Bernhard Wagner dankte allen Helfern und Akteuren, ohne die der Abend rund um die weihnachtlich geschmückte Hofkapelle nicht möglich gewesen wäre.