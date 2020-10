Musik hilft Menschen kooperiert mit Kinderstiftung

Die Kinderstiftung Bodensee setzen sich für Kinder aus benachteiligten Familien ein, der Verein „Musik hilft Menschen“ hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern in Not und schwierigen Lebenssituation in der Region Bodensee-Oberschwaben zu helfen. So war es nur eine Frage der Zeit bis es zu einem gemeinsamen Projekt kam. Über die Freizeitprojekte der Kinderstiftung kam Leonie Zehrer (rechts) mit einer Familie in Kontakt, die durch die Auswirkungen der Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist. Die Bezahlung des Schulessens für ihr Kind stellt die Mutter vor große Herausforderungen. Sie nahm Kontakt auf und so entstand eine schnelle und unkomplizierte Hilfe für das Kind. „Dafür haben wir uns entschieden, das ist unser Vereinszweck – Kindern in Not und schwierigen Lebenssituationen zu helfen“, so Bernhard Wagner (links), Vorsitzender des Vereins. Beide freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit um Kindern in der Region zu helfen. Foto: Musik hilf Menschen