„Musik hilft Menschen“ hilft weiter Kindern in der Region

Auch wenn man derzeit wenig liest und hört vom Meckenbeurener Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“, werden im Hintergrund Hilfsaktionen für hilfsbedürftige Kinder in der Region vorbereitet und abgewickelt. Darüber informiert der Verein in einer Mitteilung. Pandemiebedingt sei dies nicht so einfach, da die persönlichen Kontakte doch nur sehr eingeschränkt möglich seien. „Aber trotzdem sind einige Aktionen kurz vor dem Abschluss“, heißt es in dem Bericht. Wie zum Beispiel medizinische Behandlungen für die schwerstbehinderte Lisa, Spracherkennungssoftware zur Kommunikation mit behinderten Kindern für das sozial pädiatrische Zentrum in Ravensburg, eine neue Kindertrauergruppe im östlichen Bodenseekreis mit dem Kooperationspartner amb und ein Kinderhospizdienst von Amalie. Zur Finanzierung eines Lastenrads für ein schwerstbehindertes Mädchen werden noch Partner und Spender gesucht, damit Hannah mit ihrer alleinerziehenden Mutter Ausflüge in die Natur machen kann. Auch sind wieder Ideen in Vorbereitung für Spendenaktionen. Neue Mitglieder oder Spender sind willkommen. Das Bild zeigt den Vereinsvorstand bei seiner Hauptversammlung im vergangenen Jahr. Weitere Informationen unter www.musik-hilft-menschen.de Foto: Verein