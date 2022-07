Musik hilft Menschen der Region Bodensee Oberschwaben e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dank der Unterstützung unserer Mitglieder und Spender konnten wir wieder einige Hilfsaktionen für Kinder in Not oder schwieriger Lebenssituation durchführen. Unter anderem finanzierten wir wieder die Kindertrauergruppen in Friedrichshafen und Überlingen. Einem traumatisierten Jungen hat der Verein eine tiergestützte Therapie ermöglicht. Einer Jugendlichen konnte in schwieriger Lebenssituation geholfen werden, den Grundbedarf an Nahrung und Kleidung zu überbrücken da die alleinerziehende Mutter pandemiebedingt nicht in der Lage war. Einem schwerkranken Jungen wurde der Herzenswunsch erfüllt, einen Spielepark mit seiner Familie zu besuchen um bleibende Erinnerungen zu schaffen. Der schwerstbehinderten Lisa wurden osteopathische Behandlungen ermöglicht, da die Krankenkassen diese Leistungen nicht übernehmen.

Für das laufende Jahr stehen noch folgende Aktionen an: Montag, 15. August um 19.00 Uhr: Andacht für alle bei der Hof- und Pilgerkapelle in Hungersberg (Meckenbeuren) mit anschließendem Hock mit „Schippe7“ - Blasmusik mit Schwung, Andacht und Segnung von Kräutersträuße durch Pater Alfred Tönnes, Radio 7 Rundfunkseelsorger – Gesamterlös aus Bewirtung und Spenden für Kräutersträuße geht an den Verein.

Donnerstag 27. Oktober 19.30 Uhr: Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg in der Turn- und Festhalle in Kressbronn. Sinfonische Blasmusik vom Feinsten, ein Erlebnis für alle Musikfreunde.

Karten gibt es unter: https://www.reservix.de – Nutzen Sie diese Gelegenheit für ein Konzert der Extra-Klasse!

Mehr Infos zum Verein finden Sie unter: www.musik-hilft-menschen.de