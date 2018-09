Musik für eine bessere Wasserversorgung

Tanzmusik vom Feinsten konnten die gut 80 Gäste bei der Benefiz-Party des Missionsausschusses von St. Maria am Sonntagabend genießen und dabei gleichzeitig Gutes tun. Das Saloniker-Ensemble aus Wangen begeisterte unter der Leitung von Gerd Frank mit Wiener Walzer, Polkas, Märschen sowie lateinamerikanischen Rhythmen.

Der Dank des Missionsauschussvorsitzenden Markus Hoffmann galt neben den spendenfreudigen Gästen den Salonikern, die mit ihrem Verzicht auf Gage mit zum Erfolg der Benefizveranstaltung beitrugen. Seit zehn Jahren fördert die Kirchengemeinde St. Maria Meckeneuren das von Misereor getragene Projekt „Dori – Christen und Muslime gemeinsam“ durch verschiedene Aktionen.

Unterstützt werden soll dabei in Burkina Faso „der Aufbau von Strukturen, mit deren Hilfe sich die Menschen dort ihr Leben erleichtern und verbessern können, ohne dauerhaft auf Hilfe aus Europa angewiesen zu sein“, sagte Markus Hoffmann bei der Begrüßung. Im Mittelpunkt stehe dabei die Verbesserung der Wasserversorgung, denn diese ermögliche eine gute und gesunde Ernährung und verhindere letztlich auch, dass Menschen ihr eigenes Land verließen.

Gerd Frank bezeichnete den Auftritt seines Ensembles in St. Maria als Heimspiel. Zwanzig Jahre lang war er Leiter des Kirchenchores St. Maria und auch aktives Mitglied der Meckenbeurer Laienspieler gewesen. So wurde der Abend in St. Maria bei toller Musik und Bewirtung nicht nur zu einem finanziellen Erfolg für das Projekt in Burkina Faso, sondern für viele auch zu einem frohen Wiedersehen mit dem ehemaligen Chorleiter.