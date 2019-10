Die Musiktherapeutin Bärbel Horneffer will Kindern mit ihrem Programm „Musik erklingt, wenn etwas schwingt“ Musikinstrumente näherbringen und praktisch zeigen, wie durch Schwingungen Töne erzeugt werden. Am Montag hat sie im Rahmen der Frederick-Tage gemeinsam mit neun Kindern zwischen drei und vier Jahren in der Gemeindebücherei Meckenbeuren gesungen, musiziert und gebastelt.

Die Kinder sitzen zusammen mit der Musiktherapeutin in einem Stuhlkreis – drumherum ihre Eltern. Manche der Kleinen sind anfangs noch etwas schüchtern. Mit dem Buch „Ein Konzert im Park“ leitet Bärbel Horneffer das Thema ein. Auf die Frage, welche Musikinstrumente die Kinder schon kennen, strecken anfangs nur wenige ihre Finger in die Luft, manche flüsterten ihrem Nebensitzer ihre Antworten zu. „Gitarre“ und „Klavier“ kommt zu Beginn die schüchterne Antwort der Kinder. Bärbel Horneffer erklärt nach und nach die Instrumente aus dem Buch und ahmt ihre Töne nach. Dazu hat sie auch ein paar der Instrumente dabei um sie den Kindern zu zeigen.

Auf einem Tisch liegen ein Tamburin, eine Mundharmonika und ein Klangelement. Nun bekommen die Kinder eine Aufgabe: Sie sollen auf Zehenspitzen zum Tisch schleichen und das Tamburin mit der Nasenspitze berühren, um zu zeigen, dass sie dieses Instrument nun kennen würden. Ein Junge im blauen T-Shirt tapst auf Zehenspitzen auf den Tisch zu und berührte anstelle des Tamburins die Mundharmonika mit seiner Nasenspitze. Alle anderen Kinder, die ihm folgen tun es ihm gleich. „Manchmal kann man den Musikinstrumenten auch neue Namen geben“, sagte Bärbel Horneffer mit einem Schmunzeln.

Schnell haben die Kinder wegen Horneffers spannenden und lustigen Geschichten ihre Eltern vergessen. Immer wieder bezieht sie die Kleinen durch Fragen mit in ihre Geschichte ein, die sich dadurch immer mehr trauen, etwas zu sagen und mitzumachen. Während ihrer Vorlesung arbeitet Horneffer auch viel mit verschiedenen Stimmlagen und Tönen, um die Aufmerksamkeit der Kinder wach zu halten. Die Situationen im Buch ahmen sie und die Kinder im Stuhlkreis gemeinsam durch Geräusche nach.

„Im Rohre sitzt ein kleiner Mann“, stimmte die Musiktherapeutin das nächste Lied ein. Jedes Kind durfte dazu einmal das Tamburin oder den Klangbaustein probieren. Auch ein Mädchen im dunkelblauen Kleid, das sich am Anfang nicht getraut hat, auf den Klangbaustein zu klopfen, traut sich nach und nach mehr und findet Gefallen daran. In den letzten Runden fangen die Kinder sogar an, leise mitzusingen. Außerdem dürfen die Kinder versuchen, einen Ton aus der Mundharmonika zu bekommen, wobei von ganz leisen über laute Töne alles dabei war.

Um die Stimme der Kinder zu schulen und zu zeigen, wie sie ganz einfach neue Geräusche herstellen können, lässt Horneffer die Kinder in ein Kazoo sprechen. Ganz vorsichtig und leise sprechen sie in das Instrument. Mit großen Augen beobachten die Kleinen dann, wie die Musiktherapeutin dann etwas lauter hineinspricht. Und sind wohl erstaunt, wie so ein lautes Geräusch aus dem kleinen Kazoo kommen kann.

Zum Abschluss dürfen die Kinder selbst so ein Kazoo basteln. Mit einer Papprolle, etwas Backpapier, einer Menge Kleber und Geschenkpapier zur Dekoration haben die ersten rasch mit Hilfe ihrer Eltern das Kazoo zusammengebaut und versuchen, die ersten Töne rauszubekommen. Durch Ansprechen wird die Membran, also das Backpapier, in Schwingung versetzt und damit die eigene Stimme verändert. „Die Kazoos schulen zudem die Mundmotorik“, erklärt die Musiktherapeutin einer Mutter. Zum Abschluss musizieren noch einmal alle zusammen im Stuhlkreis. Jetzt kann es für die Kinder nicht laut genug sein.