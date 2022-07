Musik aus Meckenbeuren begeistert in Luxemburg

Das gemeinsame Jugendblasorchester Brochenzell/ Ettenkirch/ Kehlen/ Meckenbeuren und Musikschule (JBO) hat sich jüngst aufgemacht zum Remix Youth Festival 2022 in Luxemburg. Nach einem Auswahlprozess hatte das JBO im Februar die Nachricht erhalten, dass es von der Europäischen Musikschulunion ausgewählt wurde, als eines von mehreren Ensembles Deutschland zu vertreten.

Im Hotel in Longwy (Frankreich) wurde nochmals geprobt, um trotz kurzer Vorbereitungszeit (nach Ende der Beschränkungen durch die Pandemie) das Können der Musiker optimal hörbar machen. Am Abend waren alle 3000 Teilnehmer des Festivals aus ganz Europa zur Eröffnung nach Esch-sur-Alzette in die Rock Hal eingeladen. Beeindruckend neben der Vielzahl der Musiker war die Bandbreite der Beiträge, die von Volksmusik über klassische Musik mit Sinfonieorchester, Big Band, Pipe Bands, Blasmusik bis zu Rock Bands ging. Dies zeigte die Ideenvielfalt der Ensembleleiter, mit Kindern und Jugendlichen Musik zu machen. Daneben gab es auch Ballettaufführungen und Pop-Tanz.

Ordentlich nass, aber bester Laune

Zunächst war das JBO an diesem Abend nur Zuschauer beim Orchestre de Chambre du Luxembourg, das Eindruck von Lebensfreude und Enthusiasmus vermittelte, die sich in den nächsten zwei Tagen voll entfalten sollten.

Am Freitag lag der Fokus zunächst auf der sportlichen Seite. Bei einer Kanufahrt von Dillingen nach Echternach benötigten die Meckenbeurer alle Sinne, um die Stromschnellen zu überwinden ohne umzukippen. Trotzdem wurden alle ordentlich nass, was der Stimmung keinen Abbruch tat.

Auf eigene Faust durch die Hauptstadt

Abends stand der erste der drei Festival-Auftritte an. Im Industriemuseum von Esch-sur Alzette, einem ehemaligen Stahlwerk, gelang es unter Leitung von Carina Wielath, das Publikum mit einem 30-minütigen Programm in den Bann zu ziehen. Anschließend besuchten alle in der Rock Hal ein Konzert der US-Band „Brass Against“, das zu begeistern wusste.

Am nächsten Tag war für 9.45 Uhr der nächste Festival-Auftritt geplant im Kulturhaus in Käerjeng. Leider war der Publikumsandrang gering, doch nichts desto trotz boten die Jugendlichen ein tolles Konzert, was der lang anhaltende Beifall bestätigte. Danach galt es die Hauptstadt Luxemburgs auf eigene Faust zu erkunden.

Fern der Heimat: Meckenbeurer eröffnen Kulturfestival in Kehlen

Am Abend verlief das letzte Konzert in ganz besonderer Atmosphäre. In Differdange liegt das Gelände eines Eisenbahnmuseums in einem weitläufigen Areal, auf dem sechs Bühnen verteilt waren. Alle Ensembles liefen zu Höchstform auf, so auch das JBO aus Meckenbeuren, das u.a. gemeinsam mit dem Jugendsinfonieorchester aus Utrecht Jan de Haans „Concerto d’Amore“ aufführte – ungeprobt und spontan, aber sehr erfolgreich und inspirierend für Musiker wie Zuhörer.

Bis in die Nacht ließ sich anderen Ensembles zuhören. Das Festival fand so seinen Abschluss, nicht aber die Konzertreise. Da in Kehlen /Luxemburg am Sonntag das alljährliche Kulturfestival stattfand, nutzte das JBO dies, um die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen. Mit einem einstündigen Unterhaltungsprogramm eröffneten die Meckenbeurer das Festival, sehr zur Freude der Besucher, die mit Beifall nicht geizten.

Dirigentin Carina Wielath gilt der Dank

Anschließend gab es ein gern genutztes Wiedersehen, verbunden mit regem Austausch. Nach dem Mittagessen ging es dann Richtung Heimat. Nicht fehlen durfte abschließend ein großes Dankeschön an Dirigentin Carina Wielath und die Jugendleiter der Vereine, die die Reise begleitet haben.