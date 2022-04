Multimedien-Vortrag von Per Asmuss

Im Alter von 70 Jahren wagte es Per Asmuss, noch einmal durch die Fjorde Norwegens bis zur Grenze nach Russland im hohen Norden zu segeln. Der Kulturkreis präsentiert jetzt seinen Multimedien-Vortrag „Segeln in Norwegen“ am Samstag, 23. April, um 19 Uhr in „Kultur am Gleis 1“. Asmuss legte auf seinem zehn Meter langen Trimaran rund 4.000 Seemeilen zurück. Mit diesem Einhandsegler fuhr er in 114 Tagen entlang Norwegens Küsten von Dänemark nach Jakobselv an der Grenze zu Russland und wieder zurück. In seinem „Abenteuer im Hohen Norden“, wie er es nennt, berichtet er über Planung und Vorbereitungen, stellt sein Boot und die Ausrüstung vor, erzählt von Erlebnissen, Eindrücken und Gedanken und zeigt Fotos und Videos von dieser Reise. Karten gibt es für zwölf Euro an der Abendkasse und für zehn Euro im Vorverkauf im Touristikbüro im Bahnhof in Meckenbeuren, Telefon 07542 / 93 62 44 oder online auf www.ticket-regional.de/meckenbeuren