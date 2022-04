MS - Krankheit der tausend Gesichter

Der erste „Medizin am Gleis“-Patientenvortrag nach langer Pause widmet sich am Mittwoch, 27. April, ab 19 Uhr dem Thema „Multiple Sklerose - Krankheit der tausend Gesichter“. Professor Dr. Roman Huber und Dr. Regina Feurer - Chefarzt und leitende Oberärztin der Klinik für Neurologie am Klinikum Friedrichshafen - werden in „Kultur am Gleis 1“ über die Diagnostik und Therapie der Multiplen Sklerose (MS) sprechen und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Rund 250.000 Menschen leben in Deutschland mit der Diagnose Multiple Sklerose. Die chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems ist dabei hinsichtlich Symptomen und Verlauf von Patient zu Patient sehr unterschiedlich – daher wird die Multiple Sklerose häufig auch als „Krankheit der tausend Gesichter“ bezeichnet. Der Eintritt zur Patientenvortragsreihe des MCB ist wie immer frei, eine Anmeldung nicht nötig.