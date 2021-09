Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Meckenbeuren schwer

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere und ein Autofahrer leichte Verletzungen zuzog, hat sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in der Cunzostraße in Meckenbeuren. Das teilt die Polizei mit.

Ein 57-jähriger Motorradfahrer war von Gerbertshaus in Richtung Kehlen unterwegs und übersah an der Einmündung den von rechts aus dem Schilfweg kommenden Vorfahrtsberechtigten, der mit seinem Opel nach links auf die Cunzostraße fuhr. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge schleuderte der 57-Jährige über das Auto und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 56-jährige Opelfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Am Motorrad entstand rund 11 000 Euro Sachschaden, am Auto mehrere Hundert Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch vier Fahrzeuge und rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Meckenbeuren am Einsatzort.