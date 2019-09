Motorradfahrer stürzt, Autofahrer fährt davon

Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Mada hat am Dienstag gegen 7.30 Uhr beim Abbiegen von der Brochenzeller Straße in die Palmstraße einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 30-Jährige sein Zweirad stark abbremsen und kam hierdurch zu Fall. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht, der Motorradfahrer verletzte sich aber leicht. An dem Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt laut Polizeibericht ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.