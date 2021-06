Ein 66-jähriger Motorradfahrer hat am Montag gegen 14.30 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße/Hauptstraße in Meckenbeuren das Auto eines 39-Jährigen übersehen, der aus Richtung Ravensburg herannahte. Es kam bei langsamem Tempo zum Zusammenstoß. Durch die Kollision, bei der beide Unfallbeteiligten aufgrund des zähfließenden Verkehrs langsam unterwegs waren, kam der Biker zu Sturz. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.