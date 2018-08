Motorradfahrer ist unaufmerksam und prallt auf Auto

Leichte Verletzungen hat sich ein 39-jähriger Motorradfahrer am Sonntag gegen 13.50 Uhr bei einem Unfall in der Hauptstraße zugezogen. Der Mann war laut Polizeiinformationen in Richtung Ravensburg gefahren und hatte zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 70-jährige Autofahrerin wegen einer auf Rot umschaltenden Ampel anhielt. Der 39-Jährige prallte daraufhin auf das Heck des Autos und stürzte auf die Straße. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3000 Euro.