Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Verletzt ist ein 17-jähriger Motorradfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden, nachdem er am Montag gegen 13 Uhr in der Daimlerstraße in Meckenbeuren gestürzt war.

Der junge Mann war laut Polizeibericht mit seiner 125er-Yamaha in Richtung Tettnang unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe der Humboldtstraße verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen hohen Bordstein. Im Grünstreifen kam er zu Fall und rutschte samt seiner Maschine in einen angrenzenden Metallzaun. Der 17-Jährige zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu. Am Motorrad entstand mehrere hundert Euro, am Zaun rund 1000 Euro Sachschaden.