Motorrad- und Motorroller-Fahrer stoßen zusammen

Zwei verletzte Zweiradfahrer und mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Hohenreute ereignet hat.

Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer war laut Polizei in Richtung Meckenbeuren unterwegs und bremste sein Motorrad auf Höhe einer Einmündung bis zum Stillstand ab, um nach links abzubiegen. Ein von hinten nahender 64-jähriger Motorroller-Fahrer setzte zum Überholen an, als dieser gerade abbog. In der Folge fuhr der Roller-Fahrer in das Motorrad-Heck, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der 43-Jährige wurde in eine angrenzende Wiese abgewiesen und erlitt eher leichte Verletzungen.

Hinzugerufene Rettungsdienste brachten beide Beteiligten in ein Krankenhaus. An den Zweirädern entstand jeweils etwa 2000 Euro Sachschaden.