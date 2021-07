Auf der Landesstraße zwischen Brochenzell und Eggenweiler ist am Montagabend kurz vor 18 Uhr ein Mofafahrer beim Abbiegen mit einer Motorradfahrerin zusammengestoßen. Der Mofafahrer wollte laut Polizeibericht nach links in die Einmündung einer Gärtnerei abbiegen und übersah dabei die 52-jährige Motorradfahrerin Er prallte gegen den Fuß der Suzuki-Fahrerin und verletzte diese leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.