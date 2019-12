Mitgliederzahl im Ortsverband steigt auf 211

Zahlreiche Mitglieder konnte Bettina Dreher vom VdK Ortsverband Meckenbeuren/Kehlen im Namen des erkrankten ersten Vorsitzenden Walter Knöbel zur Weihnachtsfeier im Sportheim des TSV willkommen heißen. Ihr besonderer Gruß galt Pfarrer Josef Scherer, der Bürgermeisterin Elisabeth Kugel sowie Karin Schuhmacher vom VdK Kreisverband Tettnang/Bodensee.

In seinem Grußwort griff Pfarrer Josef Scherer das am 4. Dezember gefeierte Namensfest der Hl. Barbara und den damit verbunden Brauch des Barbarazweiges auf. Der mitten im Winter aufblühende Zweig sei Symbol dafür, „dass wir auch in schweren Stunden erfahren dürfen, dass etwas aufblüht, wenn wir von anderen getragen werden.“ Solche gute Erfahrungen zu ermöglichen sei mit Aufgabe des Sozialverbandes.

Sie sei froh, dass der Meckenbeurer Ortsverband wachse, denn solche Netzwerke wie der Sozialverband seien wichtig, dankte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel in ihrer Begrüßung für das vielfältige Engagement. In der Tat ist die Mitgliederzahl im Ortsverband steigend und liegt derzeit bei 211.

Auch der Kreisverband mit seinen 11 Ortsverbänden und nahezu 3000 Mitgliedern konnte, wie Karin Schumacher in ihrem Jahresbericht vermerkte, 2019 insgesamt 250 Neumitglieder verzeichnen. Dies seien nicht nur Menschen, die Hilfe in Sozialrechtsfragen suchten. Vielmehr hätten erfahren dürfen, dass der Sozialverband eben eine starke Gemeinschaft sei.

Die Kreisschriftführerin erinnerte abschließend an die 70-Jahrfeier des Kreisverbandes, bei der der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha die Festrede gehalten hatte. Das silberne Treueabzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft überreichte der stellvertretende Ortsvorsitzende Wolfgang Stößer an Hansjörg Keckeisen aus Meckenbeuren. Nach einem Essen genossen die Mitglieder einen besinnlichen Adventsnachmittag.