Mitgliederversammlung des Katholischen Frauenbundes Meckenbeuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Katholische Frauenbund hatte am 21. Oktober 2021 zur Mitgliederversammlung mit Wahlen in das Gemeindehaus St. Maria eingeladen, der 56 Frauen Folge leisteten. Sie begann mit einer Andacht, die die verschiedenen Talente und Begabungen der Menschen (natürlich auch und im Besonderen in puncto Ehrenamt) liturgisch zur Sprache brachte. Annette Bucher am Klavier erfreute mit ihren schönen Musikstücken unsere Herzen.

Nach der Begrüßung durch Vorstandssprecherin Irene Mohne führte Rita Thesing gekonnt und routiniert durch die Mitgliederversammlung - es folgten die Jahres- und Kassenberichte (je über 2019/2020), der Bericht der Kassenprüferinnen, die einstimmige Entlastung des Vorstandes.

In diesem Jahr standen die Wahlen an: Für die ausscheidenden Vorstandsmitglieder haben sich vier weitere Frauen zur Mitarbeit bereit erklärt. Diese und auch die verbleibenden Vorstandsfrauen stellten sich vor und wurden anschließend einstimmig gewählt.

Bewährte und vertraute Teammitglieder beenden ihre Tätigkeit: Klara Dürmuth, Christa Januschkowetz, Irene Mohne, Martina Weishaupt und Elisabeth Wiggenhauser. Zusammen sind das 85 Jahre aktive Mitarbeit im Team und ein engagiertes Sich-Einbringen in die Gemeinschaft - ein herzliches Vergelt’s Gott hierfür symbolisiert durch wunderschöne Blumensträuße und ein weiteres Präsent. Unter großem Applaus wurden die ausscheidenden Teammitglieder verabschiedet.

Nach den Tagesordnungspunkten wurden noch Zwiebel- und Gemüsekuchen und Suser/Getränke angeboten. Nebenbei gab es Gelegenheit für lebhafte Gespräche und Austausch.

Unsere Gäste waren begeistert über die nun wieder mögliche Gemeinschaftserfahrung und behalten den schönen Abend gewiss in angenehmer Erinnerung. Danke an alle, die zu diesem gelungenen Abend beigetragen haben.