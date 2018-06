Der Arbeitskreis Tarif vertritt die Interessen von rund 25 000 Mitarbeitern der Caritas in der Diözese Rottenburg Stuttgart. Die Arbeitsrechtsregelungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) werden in den meisten Gesellschaften der Stiftung Liebenau in den Arbeitsverträgen angewandt, nämlich in St.-Gallus-Hilfe, St.-Lukas-Klinik, BBW Adolf Aich, St.-Anna-Hilfe und Holding der Stiftung. Diese Regelungen gelten nicht in den gewerblichen Gesellschaften und im Ausland.

Unterstützt hat der Arbeitskreis Tarif beim jüngsten Treffen in Ulm die Forderungen von Verdi in der Tarifrunde. Gefordert werden für die über 25 000 Beschäftigten der Caritas eine Erhöhung der Gehälter um sechs Prozent, eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro pro Monat, Verzicht auf Befristungen von Arbeitsverträgen ohne Sachgrund sowie die Verlängerung der Regelung zur Altersteilzeit. Der AK Tarif fordert im Pressetext die Arbeitgeberseite der Caritas auf, grundsätzlich sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverträgen zu unterlassen – verschärften sie doch die Gefahr von Armut und Altersarmut und beeinträchtigten die Lebensplanung speziell jüngerer Beschäftigter.

Besonderes Augenmerk legen die Vertreter der Mitarbeiter zudem 2016 auf die anspruchsvollen Tätigkeiten in der Altenpflege. Die Caritas-Beschäftigten arbeiten in diesen Bereichen am Limit, heißt es. Dafür brauche es dringend mehr Wertschätzung. „Die pflegenden Tätigkeiten müssen aus ihrem Schattendasein herausgeführt werden. Gerade für die Kollegen in der Altenpflege sind Entgelterhöhungen ein Gebot der sozialen Verantwortung. Als größter Wohlfahrtsverband im Land gestaltet die Caritas entscheidend den Wert sozialer Arbeit mit. Dabei drücke nicht allein die Höhe einer Prozentzahl Wertschätzung aus. Auch gute Arbeitsbedingungen und eine ausreichende Personalbemessung sind Ausdruck von Anerkennung“, sagt Thomas Schwendele, Sprecher des Arbeitskreises Tarif.

Die Mitarbeitervertreter sehen sich mit ihren Forderungen auf gleicher Linie mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, teilen sie mit. Deshalb würden die Mitarbeiter der Caritas ausdrücklich zur Unterstützung der Gewerkschaft aufgefordert.