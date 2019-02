Ehrenamtliche Mitarbeiter für „Ferienspaß im Schussental 2019“ gesucht. Die Freizeit für Kinder mit und ohne Behinderung in den Sommerferien in der Don-Bosco-Schule in Hegenberg startet am 29. Juli. Als Mitarbeiter kann jeder mitmachen, der mindestens 16 Jahre alt ist und Lust auf eine Freizeit mit Kindern mit und ohne Behinderung hat.

Die Betreuung findet vom 29. Juli bis 2. August, vom 5. bis 9. August, vom 26. bis 30. August sowie vom 2. bis 5. September statt. Geboten wird den Betreuern laut Vorschau die Planung und Vorbereitung der Freizeit mit Kinderbetreuung für etwa 50 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Vormittags steht die Leitung und Mitarbeit einer integrativen Gruppe im Zweierteam (Kinder mit und ohne Behinderung) an, nachmittags die Betreuung eines Nachmittagsangebots mit variabler Teilnehmerzahl. Ein Arbeitstag geht von 8.45 bis 16.45 Uhr. Wer als Mitarbeiter dabei sein will, erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 125 Euro (für eine Woche) und von 250 Euro (für zwei Wochen) und sollte sich folgende Termine vormerken: Am 7. Juni findet zwischen 18 und 19 Uhr ein erstes Mitarbeitertreffen in Hegenberg statt. Das Vorbereitungswochenende im Don-Bosco-Haus in Friedrichshafen steht vom 5. bis 7. Juli auf dem Programm.

Der Aufbau Freizeit 1 Don-Bosco-Schule Hegenberg ist für den 26. Juli in der Zeit von 16 bis 18 Uhr geplant. Der Aufbau der Freizeit 2 wird zwischen 16 und 18 Uhr am 23. August über die Bühne gehen.

Nach der Ferienbetreuung wird ein Reflexionstreffen in Hegenberg stattfinden, das am 27. September, 18 Uhr, beginnt.

Die Ferienfreizeit kann für Auszubildende beziehungsweise Studenten der pädagogischen Berufe als Praktikum angerechnet werden. Fachliche Anleitung wird durch hauptamtliche Mitarbeiter vor Ort gewährleistet.