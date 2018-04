Mitarbeiter der Stiftung Liebenau sorgen für sauberes Ravensburger Spieleland

Ein ganz normaler Freitagmorgen im Ravensburger Spieleland. Während die potenziellen kleinen Besucher des beliebten Freizeitparkes wahrscheinlich gerade am Frühstückstisch sitzen, herzhaft in ihr Brötchen beißen und überlegen, welches Fahrgeschäft nachher als erstes erobert wird, herrscht im Spieleland alles andere als die Ruhe vor dem Sturm.

An allen Ecken und Kanten wird gefegt, gemäht, gehämmert und geputzt. Eifrige Mitarbeiter sorgen dafür, dass sich das größte Spielzimmer der Welt in wenigen Stunden wieder von seiner besten Seite präsentieren wird. Es sind diese Arbeiten im Verborgenen, die nur auffallen, wenn sie nicht erledigt werden. Dazu gehört etwa das Aufsammeln und Beseitigen von Müll. Davon produzieren die zahlreichen Besucher des Parks so einigen. Nicht jeder Trinkbecher oder jedes Eispapier landet dabei in einem der bereitgestellten Mülleimer. Doch auch diese quellen nach einem langen Spieletag irgendwann über.

Gärtnern, Bauen, Aufräumen

Und hier kommen die Garten- und Landschaftsbauer der Stiftung Liebenau ins Spiel. Das Team aus Menschen mit Behinderung und Fachkräften ist nicht nur für gärtnerische und bautechnische Arbeiten zuständig, sondern kümmert sich auch um die Sauberkeit im Spieleland. Insgesamt sind im Park zehn bis elf Fach- und Hilfskräfte ganzjährig beschäftigt, davon zwei bis drei auf betreuten Arbeitsplätzen. In der Saison sind je nach Arbeitsanfall elf bis 18 Personen im Einsatz, davon fünf bis zehn betreute.

An diesem sonnigen Freitagmorgen sind sieben Hilfskräfte zusammen mit ihrer Betreuerin, der WfbM (Werkstätten für behinderte Menschen)- Beauftragten Marianke Harras unterwegs. Sie sind die Müllsammlertruppe, die montags und freitags, in der Hauptsaison auch öfter, für die Leerung der Mülleimer zuständig ist. Ein perfekt eingespieltes Team.

Zwei holen die Müllbeutel aus der Vorrichtung heraus, binden sie zu und stellen sie zur Abholung an den Wegesrand. Ein Mitarbeiter befestigt hoch konzentriert und gewissenhaft neue Müllbeutel an den Mülleimern. Marianka Harras fährt mit weiteren Helfern der Gruppe mit Bulli und Anhänger hinterher und lädt die prall gefüllten Müllsäcke auf. Da sitzt jeder Handgriff.

Routine und Therapiehund Alfons

„Das Spieleland ist ein guter und geschützter Bereich für die Mitarbeiter. Es ist alles immer gleich. Die Routine, das immer Wiederkehrende, ist ganz wichtig. Das gibt ihnen ein ungeheuer sicheres Gefühl,“ erklärt Sandra Botkovic. Die Landschaftsgärtnermeisterin ist bei der Stiftung Liebenau für den Bereich Spieleland zuständig und an diesem Morgen mit „unserem Therapiehund“ Alfons bei dem Rundgang mit dabei.

Der quicklebendige Weimaranermischling ist, mal wieder, der heimliche Star. Alle kennen und lieben Alfons. Begeistert tobt er der Gruppe hinterher, lässt sich kurz streicheln, nur um sofort wieder laut bellend loszuschießen und die vergebliche Jagd auf das davonfliegende Entenpärchen fortzusetzen. Die Stimmung innerhalb der Gruppe ist gut und ausgelassen.

Kein Zufall, denn Sandra Botkovic hat im Vorfeld für die richtige Zusammensetzung gesorgt. „Nicht jeder kann mit jedem,“ weiß die Fachfrau. Die Arbeit im Spieleland ist bei den Menschen mit Einschränkungen sehr beliebt. „Die Müllrunde – da sagen die wenigsten nein. Die Arbeit hier ist sehr begehrt. Die Menschen machen wertvolle Arbeit. Arbeit, die notwendig ist. Und sie machen sie gerne. Jeder kann hier mitmachen“, erzählt Marianka Harras.

Arbeit an der frischen Luft

Die Arbeitstherapeutin pflegt einen lockeren, aber konsequenten Umgangston mit ihren Mitarbeitern. „Feuerwehr? Labyrinth? Bauernhof?“, checkt sie kurz die Lage. „Alles erledigt“, kommt postwendend die Antwort. „So, die Säcke da vorne noch, Jungs,“ ruft sie, bevor es mit dem Anhänger Richtung Müllpresse geht. „Die Arbeit hier draußen im Grünen macht mir Spaß. Ich war mal in der Halle und habe denen beim Arbeiten zugeguckt. Das wäre nichts für mich. Ich will raus,“ berichtet ein Mitarbeiter. „Die Arbeit ist super. Ich bin viel lieber draußen an der frischen Luft,“ pflichtet ihm seine Kollegin bei und auch sie erhält zustimmendes Kopfnicken von den anderen.

Nach getaner Arbeit geht es zum Vespern in den Aufenthaltsraum. „Wir hatten heute weniger Müll als sonst. Nur einen Hänger voll. Sonst haben wir zwei,“ stellt ein Arbeiter fest. Angesichts der guten Wetteraussichten für das lange Wochenende dürfte sich das bei der nächsten Tour wieder ändern.