Mit zwei Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Weil er unsicher mit seinem Fahrrad in Meckenbeuren unterwegs war, fiel der 57-Jährige der Polizei auf. Die hatte schnell eine Erklärung: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen am Freitag gegen 23.20 Uhr in der Ernst-Lehmann-Straße aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von zwei Promille, was eine Blutentnahme unumgänglich machte. Den Radfahrer erwartet nun eine Strafanzeige.