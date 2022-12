Mit Video und Bildergalerie: Baukolonne rückt wegen Biberdamm aus

Nahe der Stelle, wo im Frühjahr der Meckenbeurer Funken abbrennt, sind derzeit Baumaschinen zugange. Eine Gashochdruckleitung ist hier freigelegt worden, die Besonderheit: Der Biber war mit seinem Bauwerk am Meckenbeurer Bach dafür verantwortlich. Helmut Mödinger von der terranets bw GmbH verfolgt die Aktivitäten des Nagers seit einem Jahrzehnt – eine solche Baustelle ist ihm aber noch nicht untergekommen.

Dass der Missstand im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens recht schnell entdeckt wurde, ist einem engmaschigen Kontrollnetz zu verdanken, über das terranets verfügt.

Als Dienstleister sei man hier zugange, erläutert Pressesprecherin Rebecca Penno – seien doch die Technischen Werke Schussental (TWS Netz GmbH) Eigentümer der Leitung. Die ist mit einer größeren Zuleitung des Fernleitungsnetzbetreibers terranets verbunden und wird von der Firma aus Stuttgart daher mitbetreut.

Die Ausspülung stets im Blick

Die Ausspülungen an dem Bachlauf nahe der alten Ziegelei hatte Helmut Mödinger bereits einige Zeit im Blick. Als sie durch Rückstau in Folge des wachsenden Biberdamms und nach Starkregenfällen nun größer wurden, war die Zeit gekommen. Die Gasleitung (Zulassung bis 64 bar, im Betrieb maximal 50 bar) lag frei, sie musste gesichert und überprüft werden.

Die Biberpopulation nimmt allerorten zu – und damit auch in der Nähe von Leitungen. (Foto: rwe)

Was für terranets in dem immerhin 2700 km langen Gashochdruckleitungsnetz der erste Fall sei, „bei dem durch den Staudamm eines Bibers eine Leitung zusätzlich gesichert werden muss“. Allerdings beobachte auch die Firma seit einigen Jahren eine zunehmende Biberpopulation in der Nähe ihrer Leitungen – mit der Folge, dass Leitungsmarkierungen stärker befestigt werden.

Biberbeauftragter ist mit im Boot

In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde im Bodenseekreis und dem Biberbeauftragten rückten zu Wochenbeginn Kräfte von terranets und Leonhard Weiß an. Zunächst galt es, den Damm so zu stabilisieren, dass unterhalb des Biber-Bauwerks die Sicherheit der Arbeiter gewährleistet war. Im nächsten Schritt stand an, den Damm zu öffnen, um den Wasserspiegel und damit den Druck zu verringern.

Im Winter deutlich mehr und gut erkennbar: Der Biber nutzt in dieser Jahreszeit am liebsten Rinde und Knospen von Weichholzarten als Nahrung. (Foto: rwe)

Die Überprüfung ergab, dass die offen daliegende Leitung keinen Schaden erlitten hatte und kein Rohraustausch nötig ist – vielmehr wurde sie zum Schutz mit Fleece umwickelt. Zu tun gibt es genug – sind doch die Ausspülungen zu verfüllen und der Uferrand mit Natursteinen zu befestigen.

Diese Wand aus Flussbausteinen soll zudem vom Bodenniveau her über der bisherigen Auffüllung liegen und so zur Sicherung beitragen. Freilich weiß auch Helmut Mödinger, dass eine absolute Sicherheit nicht gibt – „das ist einfach Natur“, sagt er und wird sie weiter im Auge behalten.

Am Damm ist nicht zu rütteln

Denn Auflage ist auch, dass der Biberdamm erhalten bleibt. Ihn wird es weiterhin geben – auch wenn die Arbeiten, deren Kosten auf rund 50 000 Euro beziffert werden, längst abgeschlossen sind. Die vermutlich in einer Burg in der Nähe des Damms beheimatete Biberfamilie setzte jedenfalls gleich ein Zeichen: Die notwendige Dammöffnung hatten die nachtaktiven Tiere gleich wieder zu verfüllen versucht.

Auf die Frage, welche Gefahr für die Leitung bzw. Umwelt bestand, heißt es von terranets: „Der sichere Betrieb der Leitung war durchgehend gewährleistet.“ Mit den Arbeiten an der Böschung werde es möglich, dass der Staudamm erhalten bleibt und gleichzeitig ein Freispülen der Leitung künftig vermieden wird.