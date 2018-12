Mit Tuba und Posaunen das neue Jahr begrüßen

Posaunen und Tuba sind landläufig in der Musik für die lauten Töne zuständig oder um, wenn es dramatisch wird, dem Geschehen auf der Bühne noch mehr Gewicht zu verleihen. Doch die Instrumente können viel mehr.

Diesem Gedanken verpflichtet haben sich die Musiker Fabian Koch, Torsten Steppe und Jörg Scheide (Posaune) sowie Bernhard Klein (Tuba). Sie haben sich zum Quartett „ars bucinarum“ zusammengefunden. Alle vier sind als Musiklehrer im Raum Bodensee/Allgäu tätig und spielen in diversen Formationen oder solistisch. Für das Konzert in Meckenbeuren am 1. Januar hat das Quartett ein Programm ausgesucht, das zupackend und sinnlich zugleich ist, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Gut spiegeln dies die „Seven Impressions“ von George Cole, der Alltagsszenen nachdenklich, witzig oder ironisch aufgreift und musikalisch verarbeitet. Neben der Tenorposaune spielen in dem Konzert auch Altposaunen, die durch ihre höhere Lage und kleinere Bauweise andere Klangfarben möglichmachen.

Musik im Mittelalter oder der Renaissance hat vielfach den Posaunensatz besetzt, den menschlichen Stimmen nachempfunden. Dies soll mit Kompositionen von Michael Praetorius erlebbar werden. Die Posaune hat in fast allen Bereichen Verwendung so nicht zuletzt in der Volks- und Unterhaltungsmusik zu allen Zeiten. So erklingt Volksmusik aus Brasilien ebenso wie Musik von George Gershwin.

Der Tubist Bernhard Klein ist auch musikalisch schöpferisch tätig und bringt seine Kompositionen in das Programm des Quartetts ein. Ernst und augenzwinkernd kommen die Stücke daher.