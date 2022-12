Mit Spendensammlung kommt im Oberen Bezirk Licht in dunkle Zeit

„Bring dein Licht in die dunkle Zeit“, unter diesem Leitsatz haben sich nach zweijähriger Pause Bürgerinnen und Bürger aus dem Oberen Bezirk (vor allem aus Hegenberg) wieder an allen vier Adventssonntagen in und vor der von Familie Volk zur Verfügung gestellten Garage getroffen. Zudem traditionellen wie beliebten Adventstreffen kamen regelmäßig weit über 50 Menschen, jung und alt, am frühen Abend zusammen, um miteinander zu singen, zu musizieren, Geschichten zu lesen und zu hören und nicht zuletzt um endlich wieder zusammenstehen, miteinander reden, Glühwein trinken und Schmalzbrot essen zu können.

Wie groß die Sehnsucht nach der Möglichkeit der ungezwungenen Begegnung war, ließ sich aus vielen Gesprächen heraushören und wurde auch durch das Engagement aller deutlich, die beim sonntäglichen Auf- und Abbau mithalfen, wunderbare Leckereien bereitstellten, Waffeln buken oder Würstchen und Glühwein heiß machten und nicht zuletzt durch die vielen Musizierenden, die die vorweihnachtliche Stimmung untermalten. Nachdenkliche wie heitere Geschichten sind fester Bestandteil dieser Treffen und stets mit Spannung erwartet.

An die Hegenberger Dorfgemeinschaft wird gedacht

Der Überschuss der bei den Treffen eingegangenen Spenden, mit denen zunächst die Unkosten gedeckt werden, wird im Laufe des Jahres für Belange der „Hegenberger Dorfgemeinschaft“ verwendet.

Dem Leitsatz „Bring dein Licht in die dunkle Zeit“ konnte am dritten Adventssonntag besonders entsprochen – hatten doch zwei Hegenbergerinnen gesondert eine Spendensammlung initiiert, die den seit dem Frühjahr im Wohnheim St. Martin lebenden Menschen mit und ohne Behinderungen aus der Ukraine galt. Dank dieser Aktion ließ sich den 67 aus der Ukraine Geflüchteten eine adventliche Überraschung überbringen. Ein besonderes Licht kam am dritten und vierten Adventssonntag auch dadurch auf, dass viele dieser 67 aktiv an dem Treffen teilnahmen.

Menschen aus der Ukraine machen aktiv mit

Für die Menschen aus Hegenberg und Umgebung sind diese Treffen und das selbstverständliche Engagement von so vielen unterschiedlichen Menschen ein zwar kleiner, aber in aller Kleinheit bedeutender Beitrag zum Leben in einer friedlicheren Welt, schreiben die Veranstalter.