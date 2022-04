Mit Spaß und Begegnungen zu mehr Gleichstellung

Rund um den 5. Mai, dem jährlichen Protesttag von Menschen mit Behinderungen, finden vielfältige Aktionen statt, um gesellschaftliches Bewusstsein für mehr Gleichberechtigung zu schaffen. Das Motto in diesem Jahr: „Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel!“ Wie die Stiftung Liebenau berichtet, gibt es deshalb auf dem Wochenmarkt in Meckenbeuren am Mittwoch, 4. Mai, einen Stand der Ambulanten Dienste der Stiftung. Dort werde über die Belange der Menschen mit Einschränkungen informiert. Mit von der Partie ist auch Heimbeirat Tobias Kible mit weiteren Bewohnern des Wohnhauses in Brochenzell. Kible sitzt selbst im Rollstuhl. Er sagt: „Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn man in der Gemeinde als Rollstuhlfahrer etwas bewegen kann.“

Am Stand sollen auch gemeinsam Lego-Rampen gebaut werden. „Die bunten Rampen aus den bekannten Steinen sind eine einfache Möglichkeit, einzelne Stufen zu überwinden, die ansonsten für Rollstuhlfahrer, Menschen am Rollator oder mit Kinderwagen schwer zu bezwingen sind,“ erklärt Mitarbeiterin Susanne Hissleiter. Eine Lego-Rampe bedeute nicht nur mehr Teilhabe im Alltag, der gemeinsame Bau mache erfahrungsgemäß allen Beteiligten auch noch viel Spaß.