Mit Sommerreifen unterwegs und auf Eselsbrücke geschleudert

Die Bereifung an ihrem Auto könnte die Ursache dafür gewesen sein, warum eine 42-Jährige am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Brochenzeller Straße verunfallt ist – so teilt es die Polizei mit. Bei eisigen Temperaturen fuhr die Frau die Eselsbrücke herunter, kam bei Glätte ins Schleudern und prallte gegen ein Geländer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass an ihrem Wagen teilweise Sommerreifen montiert waren.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Frau muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.