Mit Schneeschuhen und bei Vollmond unterwegs

Die Ski- und Wanderabteilung des TSV Meckenbeuren hat am vergangenen Sonntag eine Vollmondwanderung gemacht. Dank der guten Schneelage waren die Teilnehmer mit Schneeschuhen unterwegs. Treffpunkt war das TSV-Vereinsheim. Insgesamt 27 Teilnehmer hatten sich dort eingefunden. Im Konvoi ging es dann nach Oberhomberg. Von dort aus ging es zum Aussichtspunkt am Höchsten. Glücklicherweise kam der Vollmond immer mehr hinter den Wolken hervor, sodass die Wanderer nicht einmal die Stirnlampen einsetzen mussten. Bei so vielen Teilnehmern zog sich die Gruppe etwas in die Länge, da auch der eine oder andere versuchte, Bilder vom Mond einzufangen. Oben am Aussichtspunkt gab es eine kleine Trinkpause und anschließend begab sich die Gruppe in einer Schleife wieder zum Ausgangspunkt am Landgasthof Linde zurück. Foto: TSV Meckenbeuren