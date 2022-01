Mit Schneeschuhen auf den Brüggelekopf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 29. Januar stand bei der Abteilung Ski und Wandern eine Schneeschuhtour auf den Brüggelekopf auf dem Programm. Von Alberschwende aus am Skilift startete die Tour. Neben der Skipiste ging es querfeldein und durch Waldstücke relativ zügig bergan. Vorbei an der Kapelle der drei seligen Geschwister Richtung Lorenapass und vorbei an der Berchtoldshöhe hinauf zum Gipfel des Brüggelekopfs. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Himmel leider noch ziemlich bewölkt. Allerdings änderte sich das als wir uns nach der Mittagspause wieder auf den Abstieg machten. Strahlende Sonne begleitete uns bis nach Alberschwende, sodass wir am Runterweg noch eine kleine Tourenänderung vornahmen um die Sonne länger genießen zu können. In Alberschwende war noch eine kleine Einkehr geplant und danach ging es wieder nach Hause.

Diese Tour als Einstieg mit 2 Stunden rauf, ca 1 Stunde runter und 400 Höhenmetern war genau richtig. Allen Beteiligten hat es viel Spaß gemacht mit der Hoffnung auf mehr.

Immer aktuell informiert: www.skiclub-meckenbeuren.de

Dort finden Sie unser gesamtes Programm, Berichte der einzelnen Veranstaltungen, Fotos dazu und aktuelle Informationen über die Abteilung Ski + Wandern.