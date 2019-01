Mit Schlittenhunden und Skiern auf „Lapplandquest“

Eine besondere Reise lebt am Donnerstag, 31. Januar, bei Baumhauer Outdoorsport im Käthe-Paulus-Weg auf. Dr. Klaus Stüben nimmt die Besucher mit auf „1500 Kilometer mit den Schlittenhunden durch Lappland“. Was dabei an Eindrücken und Erfahrungen aufkam, hat der gelernte Apotheker und als Heilpraktiker tätige 58-Jährige nicht nur in dem Buch „Vita Bandet – Mit Schlittenhunden Lappland erleben“ niedergeschrieben, sondern bringt es ab 19 Uhr auch in einem Lichtbildervortrag anschaulich nahe.

Im Vorjahr hatte der Mann aus Kosel (nahe Eckernförde, Schleswig-Holstein) mit seiner Frau Doris diese Tour durch Schweden unternommen. Ein „Freund des Schnees“ sei er von jeher gewesen, sagt Stüben im Gespräch mit der SZ, was sich in jungen Jahren im regelmäßigen Skifahren in den Alpen niederschlug.

Die „Leidenschaft für Skandinavien“ kam hinzu sowie später das Faible für Hunde. „Meine Frau hatte zwei Huskies, als wir uns kennenlernten“, erinnert sich Stüben. Aus den Huskies sind heute Malamuten geworden, und auch die Anzahl stieg.

Sechs Schlittenhunde waren im Vorjahr von Februar bis April mit Doris und Klaus Stüben auf „Lapplandquest“. Je 80 Kilo Gepäck zogen drei Alaskan Malamutes in einer „Pulka“, dem bootsähnlich konstruierten Schlitten. Hinzu kam das Ehepaar, das auf Skiern unterwegs war.

Den 1500 Kilometer langen Weg durch Schweden (großteils auf dem „Königspfad“) haben beide als „Herausforderung für Skiwanderer“ erlebt – und bewältigt. Zwischen 30 und 60 Kilometer waren die Gespanne jeden Tag unterwegs und für die gebahnten Scooterwege durchaus dankbar. Lief es gut, konnten Stübens in „Kabinen“ entlang des Wegs übernachten (teils mit Hüttenwarten). Lief es weniger gut, musste das Zelt aufgebaut und der Schnee im Kocher geschmolzen werden.

Was andeutet, dass doch einiges an Aufwand und Strapazen damit einhergingen, um nun das „Fjällfararnas Vita Band“ tragen zu dürfen. Dieses „weiße Band“ krönt jene, die allein mit Muskelkraft die Strecke zwischen Grövelsjön Fjällstation im Süden und Treriksröset bewältigen – dort, wo Schweden, Finnland und Norwegen einen Grenzpunkt teilen.

Zu den Vorbereitungen hatte gehört, dass Stübens für acht Wochen Essen gedörrt und an insgesamt neun Depots in Schweden vorausgeschickt hatten. Dennoch hatten beide am Ende der Reise jeweils fünf Kilo Gewicht verloren.

Befragt nach einem speziellen Training für die „Lapplandquest“ nennt Klaus Stüben die täglichen fünf bis zehn Kilometer mit den Hunden, die am Wochenende schon mal zu einer Gesamtstrecke von 70 bis 100 Kilometer werden können – natürlich mit Trainingswagen als Gewicht.

Ein letztes Stück Wildnis schützen

Bevorzugt sind Doris und Klaus Stüben dann in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs – des pfotenfreundlichen Sandbodens wegen, der dem Schnee ähnlich sei.

Wie Klaus Stüben hervorhebt, wird der Erlös nach Abzug der Unkosten an den STF fließen, den „Svenska Turist Föreningen“. Dieser schwedische Touristenverein setzt sich für den Erhalt der Infrastruktur ein, was auch Stüben wichtig ist. Werde damit doch „ein letztes Stück Wildnis in Europa“ geschützt, in dem es schon mal vorkommen kann, über Tage hinweg keiner Menschenseele zu begegnen.

In diese Weite und Stille, ja Unendlichkeit hineinzureisen – das ist für Doris und Klaus Stüben zur „Leidenschaft“ geworden. Die 1500 Kilometer mit Schlittenhunden durch Lappland dürften daher nicht ihre letzte große Tour gewesen sein.

Karten zum Preis von acht Euro gibt es im Vorverkauf bei Baumhauer Outdoorsport.