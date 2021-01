Mit Pedelec betrunken unterwegs

In volltrunkenem Zustand war ein 42-jähriger Mann am Montag auf seinem Pedelec unterwegs. Der Fahrradfahrer wurde von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen gegen 20.30 Uhr kontrolliert, da er sich nach Beginn der Ausgangsbeschränkung um 20 Uhr noch im öffentlichen Raum aufhielt, heißt es im Polizeibericht. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Nachdem daraufhin die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus angeordnet wurde, zeigte sich der 42-Jährige zunehmend aggressiv und unkooperativ, weswegen er von den Polizeibeamten bis zum Ende der polizeilichen Maßnahmen mit Handschellen gefesselt werden musste.