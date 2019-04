Mit Optimismus den Krebs besiegen

Die Frauenselbsthilfe nach Krebs hat vor Kurzem zu einem Vortrag mit dem Thema Krankheitsbewältigung ins Gleis 1 eingeladen. Etwa 150 Gäste waren dieser Einladung gefolgt, teilen die Veranstalter in einem Bericht mit.

Redner war der Frankfurter Arzt, Dr. Bernd Schmude, der über das Thema „Diagnose Krebs – Mit Optimismus Leben verlängern“ sprach. Was als humorvoller Vortrag angekündigt war, begann mit düsteren Passagen aus dem Tagebuch eines an Krebs erkrankten Mannes. Im Saal spürte man förmlich die Bedrückung, die sich allerdings schnell auflöste. Denn Schmude erlöste die Zuhörer, indem er zu erkennen gab, er selbst habe das Beschriebene erlebt, die Krankheit überwunden und stehe deshalb heute hier mit der Botschaft: Es gibt Fälle, selbst mit einer schlechten Prognose, die gut ausgehen.

Verständlich führte er aus, wie Psyche, Ernährung und Bewegung das Immunsystem beeinflussen. Unterhaltsam zeigte er, was jeder Patient selbst dazu beitragen kann, dieses Immunsystem zu seinen Gunsten, besonders bei einer Krebserkrankung, zu stärken. Die Killerzellen, die beim Lachen aktiviert werden, lägen ihm besonders am Herzen.

Gerne stellt sich der engagierte Redner am Ende auch noch den Fragen der Zuhörerschaft. Bei den verabschiedenden Worten, versprach Schmude, der auf eigene Kosten angereist war und auch auf sein Honorar verzichtet hatte, dass alles Geld, das in „Spendenbüchse“ am Ausgang eingeht, zu 100 Prozent an die Frauenselbsthilfe nach Krebs geht und dazu noch vom Verein „Stark gegen Krebs“ aufgerundet wird. Dieses großzügige Geschenk nahm die Leiterin der Selbsthilfegruppe, Marinette Schöniger, für ihre Gruppe gerne an.