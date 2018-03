Bereits zum 21. Mal findet am Samstag, 3. März, der beliebte Frühstückstreff Meckenbeuren im katholischen Gemeindehaus St. Verena in Kehlen statt. Das Organisationsteam aus evangelischer Kirchengemeinde, katholischem Frauenbund, dem Landfrauenverband, den Lebensräumen für Jung und Alt sowie der Seniorenkreise Kehlen und Meckenbeuren lädt wieder zum Frühstück mit regionalen Zutaten und fair gehandeltem Kaffee und Tee ein.

Musikalisch wird das Frühstück umrahmt von der Band „Just sax and friends“. „Diese Band besteht aus Frauen, die vor einigen Jahren bei der Musikschule Meckenbeuren im ‚Schnupperkurs für Erwachsene‘ begonnen haben, ein Instrument zu lernen“, erklärt Ingrid Daub vom Organisationsteam.

Für den Vortrag beim Frühstückstreff konnte als Referent der Mentaltrainer und Humortherapeut Michael Falkenbach gewonnen werden. Er wird zum Thema „Schenke der Welt ein Lächeln und der Tag gehört dir! – Mit Humor gegen Stress“ sprechen. Die Lebensweisheit „Lachen ist die beste Medizin“ kennt wohl jeder. Lächeln löst laut dem berufenen Fachmann Michael Falkenbach im Körper eine Fülle positiver Reaktionen aus. Was und wie das genau geschieht, erläutert er in seinem Vortag beim Frühstückstreff in Kehlen. Der 1960 geborene Michael Falkenbach aus Spaichingen arbeitet als Mentaltrainier und Humortherapeut an etlichen Reha-Kliniken und bietet daneben zahlreiche Seminare und Vorträge an. Das geflügelte Wort, wonach „Lachen die beste Medizin“ sei, bekräftigt er mit wissenschaftlichen und empirischen Belegen. Nach dem Motto „Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht“ zeigt Michael Falkenbach neue Wege und Möglichkeiten auf, mit denen die Stressanfälligkeit reduziert und die Gesundheit und Motivation erhöht werden kann. Er gibt seinen Zuhörern Instrumentarien an die Hand, mit denen sie lernen, sich besonders in anspruchsvollen oder stressbelasteten Situationen selbst zu helfen und zu schützen. Dabei werden neue Ressourcen geweckt, die im beruflichen und auch privaten Bereich entlasten können. „Dieses Thema ist für Frauen und Männer gleichermaßen interessant“, blickt Hanni van Elsacker auf den Frühstückstreff voraus und hofft, dass sich in diesem Jahr auch zahlreiche Männer anmelden. „Unsere Bürgermeisterin Elisabeth Kugel hat ebenfalls ihr Kommen zugesagt“, freuen sich Ingrid Daub und Hanni van Elsacker beim Pressetermin.

Der Frühstückstreff im Gemeindehaus St. Verena findet am Samstag, 3. März ,von 9 bis 12 Uhr (Einlass: 8.30 Uhr) statt. Im Kostenbeitrag von 13 Euro sind ein Frühstück mit Produkten aus der Region und fair gehandeltem Kaffee/Tee sowie ein Vortrag und das musikalische Rahmenprogramm enthalten. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung gebeten.