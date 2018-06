„Mit heißer Energie“: Rudelsingen hat Premiere

Das erste Meckenbeurer Rudelsingen findet am Montag, 17. Oktober, am Kulturschuppen am Gleis 1 statt. Die musikalische Begleitung und die Organisation liegt dabei in den Händen von Thomas Lorenz und Karl Reinhard Krüger, die langjährige Tanzmusiker sind und auch schon mehrere Volksliederabende mitgestaltet haben.

Das Projekt Rudelsingen gibt es in Deutschland schon sehr lange (bald das 750. Mal) unter der Leitung von David Rauterberg. Inzwischen haben sich zehn Teams gebildet, die das Flair des gemeinsamen Singens weitergeben wollen und in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Bayern über 80 Städte miteinbeziehen. „Vor allem im Norden findet das Rudelsingen großen Anklang“, so Karl Reinhard Krüger. Sie durften sich, bevor sie das Team Bodensee gegründet hatten, bei drei Stücken auf einem Auftritt in Hameln erproben und waren von der Energie der Leute restlos überzeugt. Da der Funke auch in der Gegenrichtung übersprang, war klar, dass die beiden das Rudelsingen auch im Süden groß machen wollen und sollen.

Das Prinzip ist einfach. Jeder, der möchte, kann am Rudelsingen teilnehmen und sich von der Masse mitreißen lassen. Dabei ist es wichtig, dass alle stehen und gemeinsam in eine Richtung, nämlich nach vorne, singen. Thomas Lorenz und Karl Reinhard Krüger sehen sich selbst als Anleiter, die unterstützen und Einsätze geben. „Das Publikum ist der Star, nicht wir“, stellt Lorenz klar, der vielen als Leiter der Musikwerkstatt bekannt ist.

Besonders wichtig ist es ihnen auch, dass die Veranstaltung authentisch ist, deshalb begleiten Thomas Lorenz und Karl Reinhard Krüger das Singen musikalisch nur zu zweit und nicht mit großer Band im Rücken. Ein kleines Fußschlagzeug gibt es für Lieder, die das einfach brauchen, wie beispielsweise AC /DC, erzählen die beiden.

Musikalisch sind die Teams des Rudelsingens in der Gestaltung des Abends frei. Der Liedtext wird mittels Beamer vorne auf der Bühne an die Wand gestrahlt, damit das Publikum nicht durch die Noten eingeschränkt wird.

Geeignet ist das Rudelsingen für jede Altersgruppe. Thomas Lorenz erklärt: „Die Palette reicht vom Mittelalter bis zu den Charts.“ Entscheidend für die Liedauswahl ist lediglich, dass die Hälfte der Lieder deutsch ist und sie bei der Mehrheit der Besucher bekannt sind. Ansonsten wird auch auf Englisch und gelegentlich auf Italienisch gesungen. Zu jedem Lied gibt es außerdem eine kleine Geschichte, um die Spannung aufzubauen. So wird das Rudelsingen nie langweilig, sondern ist immer neu. „Die Energie ist heiß“, und die Leute gehen mit einem Glücksgefühl nach Hause, dass macht das Rudelsingen aus, so Thomas Lorenz.

Durch die große Abwechslung der Lieder - laut Flyer von ABBA über Herbert Groenemeyer bis zu den Sportfreunden Stiller - kommen viele Leute auch immer wieder zum Rudelsingen und sind deshalb schon geübt. Die Tonarten der Lieder werden außerdem so angepasst, dass sie für jeden gut zu singen sind.

Auch wenn viele von sich behaupten, nicht gut singen zu können, klinge der Gesang der großen Masse immer sehr sauber und „der eine trägt den anderen“. Obwohl Thomas Lorenz und Karl Reinhard Krüger solche Veranstaltungen schon öfter mitgestaltet haben (zuletzt bei „Obereisenbach singt“) ist es für sie immer noch jedes Mal spannend, ob die Leute von Anfang an mitsingen.

Die Köpfe dahinter:

Thomas Lorenz macht seit seinem fünften Lebensjahr Musik und das sehr vielfältig. Neben Akkordeon, Heimorgel, Klarinette, Posaune und Gitarre beherrscht er auch Gesang, E-Bass, Klavier und Saxophon. Nach seinem Studium zum Klavierlehrer hat er schließlich die „Musikwerkstatt Tettnang" gegründet und führt diese seit 20 Jahren.

Karl Reinhard Krüger spielte in Sigmaringen im Musikverein für zehn Jahre Tenorhorn und kann außerdem Blockflöte, Akkordeon und E-Bass spielen. Er ist zum Organist und Chorleiter ausgebildet und leitet seit über 30 Jahren verschiedenste Chöre, unter anderem viele Jahre den Kirchenchor Meckenbeuren.

Zur Disziplin des Rudelsingens gehört es auch, dass pünktlich um 19.30 Uhr begonnen und pünktlich um 22 Uhr aufgehört wird. Der Eintritt kostet zehn Euro (ermäßigt acht), eine Vormerkung ist möglich unter

www.rudelsingen.de