Mit Gospelmusik Antworten finden

Die Musikschule ist nicht nur lokal in Schulen und Vereinen sondern auch international aktiv. Begonnen hat alles mit der „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod 2009 in Kehlen und es folgten einige Konzerte in Rathenow, Tallinn, Riga und Bursa. In diesem Jahr ist die Musikschule Meckenbeuren wieder Gastgeber für das Internationale Jugendsinfonieorchester mit Schülern aus Rathenow, Riga und Tallinn und Meckenbeuren.

Im Mittelpunkt steht die Symphonische Rhapsodie „Our Father in Heaven“ von Ralf Grössler für Orchester, Chor und Solistin. In diesem Werk geht es um die Vereinsamung der Menschen in unserer hoch technisierten Welt und der Frage ob sich durch die Hinwendung zu Gott Antworten finden lassen auf die vielen Fragen die mit unserem Leben zusammenhängen wofür die Technik keine Antwort hat. Mit den Mitteln der Gospelmusik hat Ralf Grössler ein Werk geschaffen, dass nachdenklich, versonnen, mitreißend mit dem Thema umgeht und Antworten sucht, die den Hörer auch nach dem Konzert weiter bewegen sollen, heißt es in einem Schreiben der Musikschule.

Die Musikschule Meckenbeuren hat sich dazu die Chöre der Kantorei an der Schloßkirche Friedrichshafen eingeladen, bestehend aus dem Chor der Kantorei, der Mädchen- und Jugendkantorei sowie dem Gospelchor „Almost Heaven“ unter der Leitung von KMD Sönke Wittnebel.

Vom 27. bis zum 30. Oktober fahren die Orchestermitglieder zu einem Probenwochenende nach Immenstadt ins Allgäu um sich im Anschluss gemeinsam mit dem vereinigten Chor auf die Konzerte am 2. und 3. November in Immenstaad und Kehlen vorzubereiten.

Quartiere gesucht

Für die Unterbringung der Musiker des Orchesters, die von weit herkommen, sucht die Musikschule nette Quartiereltern für den Zeitraum vom 30. Oktober abends bis zum 4. November vormittags. Nach dem Frühstück sind die Gäste mit der Musikschule unterwegs um ihnen den Bodenseeraum zu zeigen und zu proben und zu konzertieren. Erst am Abend müssen die Musiker von der Probe oder vom Konzert abzuholen.

Bitte melden Sie sich in der Musikschule persönlich oder per Telefon 07542 / 97 96 55 oder per E-Mail an musikschule@meckenbeuren.de.