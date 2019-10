Mit einem Körnchen Wahrheit fängt alles an

Jochen Till, der Autor mit der besonderen Frisur, ist in Meckenbeurens Bücherei zu Gast gewesen – und mit ihm die Neuntklässler aus dem Bildungszentrum. „Ich habe das noch nie alleine gemacht“, knüpfte er gleich den Kontakt mit den Jugendlichen. Till nahm sie mit in seine ganz persönliche Bücherwelt. Er veranstaltete nicht nur einen wahren Lesemarathon, sondern erklärte auch viel erklärt zu dem, was zum Schreiben gehört.

Er trägt die Haare wie Tim von „Tim und Struppi“. Er wollte niemals Schriftsteller werden, sondern Rockstar, verriet er seinen Gästen aus seinem Leben. Aber da war vor vielen Jahren diese junge Frau, seine Freundin, die sich nichts mehr wünschte, als dass mal jemand ein Buch für sie schreibt. Diesen Wunsch erfüllte er ihr. „Die Bücher sind geblieben, die Freundin nicht“, sagte er. 53 Bücher sind es inzwischen geworden. Mit seinen Zuhörern zog er einmal quer durch sein Werk.

Lügenmärchen machen Spaß

Sein erstes Buch „Der Junge Sonnenschein“ handelt von einem Jungen, der im Wartezimmer des Tierarztes sitzt, mit seiner Oma und Hund Käthchen, der im Sterben liegt, weil er von einem drogensüchtigen Cocker Spaniel gebissen wurde, der seither durch die Straßen streift und immer weiter Hunde anfällt. Und es machte ihm einen Heidenspaß, dieses Lügenmärchen unfassbar weiter zu spinnen, zum Leidwesen der Damen mit ihren Hündchen im Wartezimmer. „Ich schreibe immer über Sachen aus meinem Leben“, sagte er zu seinen Zuhörern. Die Oma gab es wirklich, auch den Hund, aber natürlich keinen lebensgefährlichen Cocker Spaniel. „Ich nehme mir etwas und schreibe einfach drumrum“, beschrieb er seine Arbeit.

Er verschwieg auch den Ärger nicht, die er manchmal mit den Verlagen hat. Die nämlich gestalten die Cover und sehr oft nicht nach seinem Gusto. Bei so manchem Anblick hätte er „am liebsten in den Briefkasten gekotzt“, sagte er. „Beim König für einen Sommer waren die Mädchen die Zielgruppe. Deshalb sollte das Biertrinken gestrichen werden. Paradox aber: Koksen durfte drin bleiben. Das soll mal einer verstehen“, berichtete er. Da ging ein Raunen durch den Saal und im Stillen wurde heimlich diskutiert. Fragen kamen leider spärlich, zum Bedauern des Schriftstellers, der die Jugendlichen schlussendlich aber doch noch knackte und interessierte Zuhörer bekam.

Beim Buch „Ohrensausen“, wo es um Punks ging. Bei „Verdammter Dienstag“, Sturmfrei“ oder „Fette Ferien“. Und bei „Ferien, Flirten, Flamingos“, das ein Reinfall wurde, aufgrund des Titels, den der Verlag gemacht hatte, und „die wieder einmal sehr wenig zu tun hatte, mit der Geschichte innen drin“. Ja, so ein Autor hat es schwer und „kaum einer kann davon leben“, sagte er. 45 Cent je Buch gehen an ihn, alles weitere an Verlag und Handel. Und dennoch kann er davon nicht lassen, schrieb begeistert 53 Bücher und zieht durchs Land, zu Buchvorstellungen oder ins Theater, wo seine Bücher auch schon mal gespielt wurden. Und seit er einen Illustrator hat, „werden auch die Covers schöner“, wie der Autor sagt.