Mit dem Skiclub 7 Schwaben in die Wintersaison

Unser traditioneller Skikurs im Januar war im Nu ausgebucht. Aber es gibt noch mehr! Ganz Neu im Programm ist der Fortgeschrittenen-Erwachsenen-Skikurs unter der Woche. Keine langen Schlangen am Lift, volle Pisten oder überfüllte Skihütten. Komm mit nach Balderschwang am 17. und 18. Januar.

Wer als Fortgeschrittener Ski- oder Snowboardfahrer, mit der ganzen Familie, mit Freunden, Pärchen, Einzeln, Jugendliche oder Kinder ohne Eltern (ab 10 Jahren) ein Wochenende im Allgäu verbringen möchte, bei dem ist die Skihütte für alle das Richtige. Diese findet am 17. bis 19. Februar, in der Nähe des Grünten statt, wobei wir in den Skigebieten Ofterschwang/Bolsterlang, Oberjoch die Pisten hinuntersausen werden und abends beim gemütlichen Zusammensein den Hüttenflair genießen.

Für den Saison-Abschluss ist eine gemeinsame Ausfahrt mit der Skiabteilung des TSV Meckenbeuren geplant. Am Samstag, 25. März laden wir alle Wintersportbegeisterten, für die Schwünge auf der Piste und Einkehrschwünge, ein.

Anmeldung unter: www.skiclub7schwaben.de – Wir freuen uns auf Euch!