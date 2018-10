Mit dem Funken geht es in Gerbertshaus 2020 weiter

Die Sorge, dass – wie zuletzt in Reute – ein hochgeschätztes Brauchtum aus dem Süden der Gemeinde verschwindet, ist hinfällig: Mit der Funkengemeinschaft Gerbertshaus geht es weiter. Allerdings dürfte der nächste Funken kleiner ausfallen und erst 2020 über die Bühne gehen.

So manches hat sich jüngst mit der außerordentlichen Mitgliederversammlung bei der Funkengemeinschaft geklärt, so manches bedarf noch des genaueren Blicks. Fest steht die Führungscrew, mit der der seit 1968 eingetragene Verein ins 51. Jahr geht. In Nachfolge von Robert Heitele ist Reinhold Ruf neuer Funkenmeister. Sein vorheriges Amt als zweiter Vorsitzender hat nunmehr Danny Vielhauer inne. Gleich besetzt sind die Posten des Schriftführers mit Marco Rodinger und der Kassiererin mit Birgit Zapf.

Weiterhin zehn Köpfe weist der Ausschuss auf, dem Reinhold Ruf seit 30 Jahren angehört. Seit vier Jahrzehnten ist er Mitglied der Funkengemeinschaft – in guter Familientradition, gehörte sein im Vorjahr verstorbener Vater Georg doch zu den elf Gründungsmitgliedern. Und auch Reinhold Rufs Sohn ist aktiver Funkengeselle.

Mit Herzblut ist die ganze Familie dabei und stellt auch übers Jahr den Platz für den Vereinswagen zur Verfügung. Nicht verwunderlich daher, wenn Reinhold Ruf sagt: „Eine Auflösung kommt nicht infrage.“

Freilich ist allen klar, dass der Funken 2019 mit hoher Wahrscheinlichkeit pausieren muss. Was damit zu tun hat, dass der Funkenweg zwischen Kehlen und Gerbertshaus aufgrund von Bauarbeiten um die Funkenzeit (Funkensonntag 2019: 10. März) noch gesperrt sein und die Arbeiten an der Südumfahrung Kehlen noch laufen dürften. Hinzu kommt, dass die Funkengesellen in diesem Jahr noch keinerlei Material gesammelt haben – und ein halbes bis dreiviertel Jahr Vorlaufzeit muss Reinhold Ruf zufolge dafür immer einberechnet sein.

Was den Funkenplatz angeht, gebe es eine mündliche Zusage der Gemeinde, dass der Funken 2020 wieder am Degelbach aufgerichtet werden darf. Zwar in kleinerem Umfang, aber immerhin. „Es wird Veränderungen geben“, ist sich Ruf sicher. Details werden in den nächsten Vorstandssitzungen festgezurrt – dann auch dazu, ob und wie das Angebot am 1. Mai fortgeführt werden soll.

Entscheidend aber ist: Es geht weiter. Was allen knapp 40 Funkengesellen, aber speziell auch den jüngeren Kräften Motivation gibt, stehen sie doch für die Zukunft eines Brauchtums, das vielen Menschen in den vergangenen 50 Jahren ans Herz gewachsen ist.